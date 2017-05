Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 vil granske om terrorangrepet i Manchester kunne vært avverget hvis de hadde gjort en bedre jobb, ifølge The Guardian.

MI5 har innledet to granskninger for å finne ut om etterretningen sviktet i forkant av angrepet som kostet 22 personer livet forrige mandag, skriver avisen The Guardian.

Den ene granskningen startet i forrige uke og skal fastslå hvorvidt det ble gjort noen åpenbare feil. Den andre skal gå mer i dybden for å finne ut om det kunne vært tatt andre beslutninger som ville ha avverget angrepet, ifølge avisen.

Manchester-bomberen Salman Abedi sto på en liste over 23.000 mistenkte ytterliggående jihadister i Storbritannia, men han var ikke blant de 3.000 som var under aktiv etterforskning og overvåking.

M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd ville søndag ikke svare på hvorvidt sikkerhetstjenesten burde ha avslørt 22-åringens planer på forhånd.

Etter Manchester-angrepet har nasjonal sikkerhetspolitikk blitt ett av de viktigste temaene i valgkampen frem mot valget på nytt Parlament 8. juni.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn har lovet både en annen utenriks- og innenrikspolitikk for å redusere terrortrusselen hvis Labour kommer til makten.

Han har også kritisert regjeringen for å kutte i politibudsjettene, og lovet at Labour vil sørge for flere politifolk i gatene.

Rudd har svart med å hevde at det er større fare for et nytt terrorangrep hvis Labour kommer til makten ettersom Corbyn tidligere har stemt imot regjeringens antiterrortiltak.