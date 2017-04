Google varsler endringer i sin søkemotor for å luke ut falske nyheter og støtende innhold.

Selskapet vil gjøre endringer i algoritmen som brukes til å levere søkeresultater. I tillegg skal brukerne få flere muligheter til å rapportere om upassende innhold. Dette gjelder blant annet for autofullfør-funksjonen, hvor Google foreslår søkeord mens man skriver.

–Våre algoritmer hjelper oss med å identifisere troverdige kilder blant hundrevis av milliarder nettsider i vår database. Likevel er det blitt veldig tydelig at en liten del av vår daglige søketrafikk (rundt 0.25 prosent) har gitt søkeresultater med støtende eller tydelig villedende innhold, som ikke er det folk leter etter, skriver visedirektør for ingeniørtjenester i Google Ben Bomes i et blogginnlegg.

Han sier at selskapet vil sette en stopper for «nye metoder som folk bruker til å lure systemet».