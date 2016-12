Sangeren George Michael er død, 53 år gammel.

Den britiske artisten døde i stillhet hjemme, melder BBC.

Sangeren ble først kjent gjennom bandet WHAM!, som han startet sammen med Andrew Ridgeley. Senere gjorde han suksess som soloartist, og til sammen har han solgt over 100 millioner plater verden over.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, opplyser en talsperson for den tidligere Wham-vokalisten i en pressemelding.

Ikke mistenkelig dødsfall

Michael er blant annet kjent for sanger som «Careless Whisper», «Last Christmas» og «Wake Me Up Before You Go-Go».

Politiet sier til BBC at det ikke er noen mistenkelige omstendigheter rundt dødsfallet. Hva som var dødsårsaken vet de foreløpig ikke.

– Familien ber om at deres privatliv blir respektert i denne vanskelige og følelsesladde perioden, skriver en talsperson for Michael i pressemeldingen.

Ble innlagt i 2011

I 2011 måtte Michael avlyse en rekke konserter da han ble innlagt på et sykehus i Wien med lungebetennelse. Etter å ha blitt utskrevet holdt han et emosjonelt pressemøte utenfor boligen sin i London hvor han sa det hadde vært «nære på» at han ikke overlevde.

Gjennom sin 35 år lange musikkariere har Michael deltatt i flere veldedighetsprosjekter, og sang blant annet på Band Aids singel «Do they know it’s Christmas» i 1984. Han var også beskytter for Elton Johns aids-stiftelse.