Fremmede nasjoner kan ha vært innblandet da nettsiden for stemmeregistrering i forbindelse med brexit-avstemningen kollapset, ifølge en ny rapport.

Flere britiske folkevalgte er bekymret over påstander om fremmede forstyrrelser under fjorårets folkeavstemning om britisk EU-medlemskap, skriver The Guardian. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Commons public administration and constitutional affairs committee (PACAC).

Britiske ministre ble tvunget til å utsette fristen for registrering i folkeavstemningen, etter at regjeringens nettside kollapset 7. juni, en time og 40 minutter før den endelige fristen. Nettrøbbelet førte til bekymringer om at flere titusen mennesker kunne ha blitt forhindret fra å avlegge sin stemme.

Da det skjedde, sa regjeringen at det var den enorme pågangen som førte til at nettsiden krasjet.

I rapporten som ble lagt frem onsdag, skriver komiteen at den ikke kan utelukke at et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) med såkalte botnett, et nettverk av datamaskiner infisert av datavirus, ble brukt for å sette nettsiden ut av spill.

– Selv om komiteen ikke har noen direkte bevis, så vurderer den det dit hen at det er viktig å være bevisst på potensiell fremmed innblanding i valg, står det.

Dersom et DDoS-angrep fant sted, skal det ikke ha hatt noen stor påvirkning på det endelige valgresultatet.

Komiteen identifiserer ikke hvilke fremmede nasjoner det skal være snakk om.