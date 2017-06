En mann er pågrepet etter at en bil kjørte inn i en politibil og tok fyr på Champs-Élysées i Paris. Sjåføren var ifølge politikilder bevæpnet.

Føreren ble etter angrepet liggende bevisstløs på bakken, opplyser de ikke navngitte kildene, men ingen andre skal være skadd. Ifølge kildene var føreren bevæpnet, og han er pågrepet.

En fransk sikkerhetskilde opplyste like etter at mannen trolig er død, og at et bombeteam er på stedet.

Politiet har i en Twitter-melding bekreftet at de mistenker at det dreier seg om et angrep.

Marigny-teatret, som ligger i nærheten, ble evakuert, ifølge Reuters. I tillegg ble metrostasjonen Champs-Élysées-Clémenceau stengt.

Meldingen om politiaksjonen kom like etter klokken 16. Politiet ba samtidig folk om å holde seg unna mens politiaksjonen pågikk, og området ble sperret av.

Stedet ligger like ved presidentpalasset, der president Emmanuel Macron bor.

En journalist fra avisen Libération, som var øyenvitne til hendelsen, sier han så en eksplosjon inne i bilen. Politiet trakk mannen ut, mens de brukte brannslukningsapparater for å slukke brannen, skriver BMFTV.

Hendelsen mandag skjer to måneder etter at en politimann ble skutt og drept på Champs-Élysées, en av Paris' største turistattraksjoner.

Frankrike har fortsatt unntakstilstand som følge av flere tidligere terrorangrep.