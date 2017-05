Frankrike har en ny plan for å hindre at ungdom blir radikalisert.

Humor inngår som er viktig våpen i planen.

– Utfordringen er å gi håp til ungdommer som ikke finner mening i livet, men blir fristet av IS' budskap om en mening med døden, sier Muriel Domenach fra det franske innenriksdepartementet til NTB.

Prioritert kamp

Humor er et masseforebyggende tiltak, mener Domenach, som har jobben med å blåse nytt liv i landets plan mot radikalisering.

Frykt for terror har preget årets presidentvalg, med store politistyrker i gatene.

– Uansett hva utfallet av valget blir, vil denne kampen være en prioritet for franske myndigheter, slår Domenach fast.

Slo feil

Etter Charlie Hebdo-angrepet i 2015 ble en rekke nye tiltak satt i verk i all hast, men en fersk rapport dømmer tiltakene nord og ned: Blant annet står et hjem for radikaliserte ungdommer ubrukt, lederen for en organisasjon mot radikalisering underslo midler og planen om å segregere fanger mistenkt for å spre jihadisme, slo feil.

I dag hviler antiradikaliseringsprogrammet på sju pilarer, blant dem overvåking og internasjonalt samarbeid. En nasjonal tipstelefon er opprettet, mens 20.000 sosialarbeidere og lærere undervises i hvordan oppdage og håndtere radikalisering.

– Samarbeidet med sivilsamfunnet er svært viktig. Uten disse kan vi ikke lykkes. Men det viktigste av alt er en militær seier over IS. Da vil islamistene miste sin mørke tiltrekningskraft, sier Domenach.