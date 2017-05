Sosialdemokratene i SPD fikk omsider presentert sitt valgprogram til det tyske valget i høst. Programmet blir imidlertid møtt med langt mer kritikk enn ros.

Spenningen var stor da de pressede tyske sosialdemokratene i partiet SPD mandag kveld skulle presentere valgprogrammet som skal gi dem suksess og velte Angela Merkel fra kanslerembetet ved valget i september. Tidlig mandag morgen kom det meldinger om at valgprogrammet likevel ikke var klart. Kort etter kom kontrameldingen: Programmet skulle offentliggjøres.

Først måtte imidlertid partiets hovedkvarter i Berlin endevendes som følge av rapporter om en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en helt ufarlig trekasse. Deretter kunne SPD endelig servere sitt program mandag kveld, fra hovedkvarteret i Willy Brandt-huset.

Fraværende Schulz

Partiets formann og kanslerkandidat, Martin Schulz, var selv fraværende. Etter tre valgnederlag i tyske delstatsvalg denne våren må Schulz tilsynelatende holdes litt unna søkelyset.

Partilederen var imidlertid ikke det eneste som var fraværende. Også viktige politiske emner som skatt og pensjon mangler i det ellers så omfangsrike valgprogrammet på 71 sider, med tittelen «Tid for rettferdighet».

Liten tillit

– Det kan godt hende at flertallet i befolkningen mener innholdet er godt og riktig. SPDs problem er imidlertid at ingen tror at de er i stand til å gjennomføre det. Det ble ikke bedre av at presentasjonen utviklet seg til en katastrofe. Man har inntrykk av at kaoset hersker i Willy Brandt-huset, og inntrykket bekrefter oppfatningen til alle som mener at SPD ikke er i stand til å regjere landet, sier sjefen for meningsinstituttet Forsa, Manfred Güllner, til radiokanalen Deutschlandsfunk.

I tyske medier og fra politiske motstandere hagler kritikken ned over sosialdemokratene. Særlig fordi partiet ikke omtaler skattepolitikk og overlater dette viktige punktet til sine borgerlige regjeringspartnere i CDU og dets søsterparti, CSU. Thomas Oppermann, lederen av den sosialdemokratiske gruppen i parlamentet, er imidlertid fortsatt optimist:

– Mens CDU ligger på latsiden har vi presentert det beste programmet vi har hatt siden Willy Brandt var kansler. Det er en klar kontrast til CDU, sa Oppermann til den tyske tv-kanalen ARD tirsdag morgen.

Kamp mot ulikheter

Det ble tidlig klart at kampen mot sosiale ulikheter og bedre utdanningspolitikk er sosialdemokratenes kampsak i dette valget. Partiet har imidlertid utvidet sine temaer i valgprogrammet. Sikkerhetspolitisk forsøker SPD å overgå sin borgerlige regjeringspartner med blant annet et krav om ansettelser av ytterligere 50.000 politibetjenter og bedre grensekontroll. Forslaget får imidlertid kritikk fra den venstreorienterte avisen Tageszeitung, som i en kommentar noterer:

«Man vinner ikke valg med en slik forvirrende manøver».

Stuper på meningsmålingene

SPD finner heller ikke noe støtte hos den innflytelsesrike avisen Süddeutsche Zeitung:

«Demokratiet trenger virkelig en kamp mellom to store folkepartier i omtrent samme vektklasse. Men SPD er ikke et slikt parti», skriver avisen.

SPDs valgprogram skal endelig vedtas om en måneds tid, men inntil videre kunne sosialdemokratene tirsdag feire det nye valgprogrammet. At de nyeste meningsmålingene viser at partiet har stupt helt ned til 20 prosent oppslutning – tilbake til samme nivå som før Martin Schulz overtok som partileder – la ingen demper på feiringen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN