BARNAS BESTE: Kinesiske foreldre er mer opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst enn regjeringens ønske om flere barn. FOTO: CHINA STRINGER NETWORK / X03234

Foreldre sier nei til krav om flere barn i Kina

Den kinesiske regjeringen mener at befolkningen vokser for langsomt og vil derfor at foreldre skal få flere barn. Det møter imidlertid motstand hos flere familier.