Folkeavstemningen om grunnlovsendringer i Tyrkia levde ikke opp til demokratiske standarder, slår valgobservatørene fra OSSE og Europarådet fast.

Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

– Folkeavstemningen fant sted på en ujevn bane og de to sidene hadde ikke de samme mulighetene, sa lederen for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under en pressekonferanse i Ankara mandag.

– Ikke informert

– Endringer i opptellingsprosedyren i siste liten fjernet viktige sikkerhetsordninger, la Prada til.

Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE.

Krever valget annulert

Tyrkias største opposisjonsparti krever at resultatet fra folkeavstemningen om grunnlovsendringer blir annullert og hevder at det fant sted omfattende fusk.

– Valgkommisjonen bør annullere folkeavstemningen, sier nestlederen i Det republikanske folkepartiet (CHP), Bulent Tezcan til nyhetsbyrået Dogan.

51,41 prosent stemte for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot.

Opposisjonen anklager regimet for å ha fusket og kaller folkeavstemningen ett av de mørkeste kapitlene i landets historie.

Det prokurdiske partiet HDP anklager også regimet for fusk og har krevd omtelling.

– Denne folkeavstemningen har ingen demokratisk legitimitet, sier en talsmann for partiet, Osman Baydemir.