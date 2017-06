Flere er såret i skyting på en jernbanestasjon utenfor München, og én person er pågrepet. Politiet tror ikke hendelsen kan knyttes til terrorisme.

Store politistyrker rykket ut til stasjonen i Unterföhring nordøst for München tirsdag morgen, ifølge avisen Bild.

Politiet bekrefter på Twitter at det pågår en politiaksjon, og at en politikvinne er alvorlig skadd. Flere personer er såret av skuddskader. Én person er pågrepet, og situasjonen på stedet skal nå være under kontroll.

En talsperson for München-politiet sier det ikke er funnet bevis som tyder på at skytingen var en terroraksjon.

Avisa Merkur siterer vitner som har fortalt at en mistenkt tok tjenestevåpenet fra en politikvinne og skjøt henne.