Britiske medier har navngitt ni av de 22 drepte i Manchester-angrepet.

Tilstanden er fortsatt kritisk for 20 av de sårede etter mandagens bombeangrep i Manchester, sier Jon Rouse, som leder de lokale helsemyndighetene i Manchester, til Sky News.

Enkelte av de sårede er blitt overført til sykehus nærmere bostedet. Flere av de sårede har alvorlige skader i armer og bein.

– Dette er vanskelige, traumatiske skader, sier Rouse, som føyer til at det vil ta lang tid før enkelte av ofrene kan føre et noenlunde normalt liv igjen.

Totalt har helsepersonell behandlet 64 sårede.

Privat/Facebook

Ble drept mens hun beskyttet familien

The Guardian skriver onsdag at familien og kjæresten bekrefter at Kelly Brewster (32) fra Sheffield er blant ofrene.

Hun ble drept mens hun beskyttet søsteren og niesen sin med kroppen, forteller onkelen hennes til avisen.

«Du døde som en helt», skriver familiemedlemmer om Brewster, som var på konserten med søsteren Claire og hennes datter Hollie (11) da bomben ble utløst.

Alle tre skal ha blitt truffet av splinter, forteller Kellys onkel Paul Dryhurst til ITV.

Privat / Scanpix

Saffie (8) blant de drepte

Det første offeret for terroraksjonen ble navngitt tirsdag formiddag: Georgina Callander (18) fra Lancashire. Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som «med stor sorg» offentliggjorde navnet hennes.

Like etter kom meldingen om at åtte år gamle Saffie Rose Roussos også var blant de drepte. Rektoren ved skolen hun gikk på i Lancashire, sier at meldingen kom som et sjokk.

– Saffie var rett og slett en nydelig jente i alle ordets betydninger. Hun var elsket av alle og hennes varme og vennlighet vil bli husket, sier rektoren Chris Upton.

Privat/Facebook

Flere ofre navngitt

Onsdag ble det bekreftet at Olivia Campbell (15) ble drept i angrepet.

– Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente. Tatt fra oss så altfor, altfor fort. Gå og syng med englene, og fortsett å smile. Mamma elsker deg så høyt, skriver moren Charlotte Campbell på Facebook, ifølge VG.

Britiske medier har også navngitt Merseyside-jenten Megan Hurley. Alderen er ikke kjent, men ut fra det britiske medier skriver, er det grunn til å tro at hun var i tenårene.

Ifølge NTB er det også bekreftet at Alison Howe og Lisa Lees ble drept, to mødre som skulle hente sine 15 år gamle døtre på Ariana Grande-konserten, samt det polske paret Angelika and Marcin Klis.