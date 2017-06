Flere personer er drept og såret i et selvmordsangrep mot en fullsatt sjiamuslimsk moské i Afghanistans hovedstad Kabul.

Minst to ble drept og seks såret, ifølge afghanske myndigheter. Fjernsynskanalen Tolo melder at minst seks personer er drept og ti såret.

Det foreligger også ulike opplysninger om detaljene rundt angrepet. Ifølge Mohammad Salim Almas i hovedstadspolitiet sprengte først en selvmordsbomber seg ved inngangen til moskeen Al Zahra, som ligger i Dasht-e Barchi vest i Kabul. En politivakt og fire andre ble såret. Deretter tok en annen angriper seg inn på moskeens kjøkken der han begynte å skyte, opplyser Almas til DPA.

Innenriksdepartementets talsmann Najib Danish sier på sin side at det var én angriper. Selvmordsbomberen sprengte seg på kjøkkenet etter at politivakter på stedet hadde nektet ham inngang i den fullsatte moskeen like før klokken 21 torsdag kveld, ifølge Danish.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for angrepet.