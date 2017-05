En 54 år gammel mann fra Australia døde i en ulykke på Mount Everest søndag. Samme dag omkom også en amerikaner og en slovaker på fjellet.

Den siste ulykken skal ha skjedd søndag morgen da australske Francesco Marchetti var på vei ned. Han nådde ikke toppen.

–Klatreren tok sitt siste åndedrag i 7.500 meters høyde på tibetansk side av fjellet. Han var på vei nedover etter å ha fått høydesyke på rundt 8.000 meter, opplyser fjellklatrerforeningen i Tibet, ifølge The Guardian. Fjelltoppen rager 8.848 meter over havet.

En amerikansk lege og en slovensk fjellklatrer døde også i to separate ulykker nær toppen av Mount Everest søndag. Samtidig foregår det en leteaksjon etter en indisk fjellklatrer som har vært savnet siden lørdag.

I helgen kom det meldinger om at en berømt fjellknaus nær fjelltoppen har rast ut. Den såkalte «Hillary Step» skal ha blitt ødelagt under jordskjelvet i 2015, men dette har vært vanskelig å bekrefte som følge av snøforholdene. Etter å ha studert fjellpartiet nærmere, sa den britiske klatreren Tim Mosedale søndag at fjellpartiet definitivt er borte.