Fire menn er pågrepet etter at en tre år gammel norsk-kypriotisk jente ble bortført på Kypros torsdag morgen.

– Vi har pågrepet fire personer. Tre av dem er kyprioter, og en av dem er fra Syria, sier politiets pressetalskvinne Panagiota Georgiou til NRK.

Alle fire ble pågrepet på den kypriotiske delen av øya. De tre greskkypriotene er 44, 47 og 39 år gamle, mens syreren er 33 år. De skal framstilles for en dommer i Nikosia fredag formiddag og begjært varetektsfengslet i åtte dager, ifølge nettavisen in-Cyprus.com.

– Jeg kan foreløpig ikke si mer. Men vi har ikke funnet jenta eller faren ennå, sier Georgiou.

Det er gjengs oppfatning på Kypros at de to befinner seg nord på øya der det tyrkisk-kypriotiske politiet bistår med å undersøke biler ved alle grensepasseringer og innfartsveier, inkludert flyplassen Ercan Havalimani.

Arrestordre på faren

Kypriotisk politi har utstedt en internasjonal arrestordre gjennom Europol på jentas 49 år gamle norske far og distribuert bilder av ham til kypriotiske medier. Interpol har publisert et bilde av den bortførte jenta som fyller 4 år til helgen.

Nordmannen bekreftet torsdag at han er sammen med datteren.

– Han har opplyst at han er gjenforent med datteren og at de har det bra, sa farens advokat, Morten Engesbak, til NTB torsdag. Advokaten ville ikke gi ytterligere opplysninger heller ikke om hvor faren og datteren befinner seg.

Det var torsdag morgen at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av to maskerte menn idet hun kom til barnehagen i Nikosia sammen med sin kypriotiske mor. Flere ansatte forsøkte forgjeves å stanse kidnapperne, som kjørte av gårde i en svart Range Rover uten skilter.

Politiet har beslaglagt bilen til den 33 år gamle syreren, som er lik den som ble brukt under kidnappingen.

Kripos varslet

Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen. Kypriotisk politi satte i gang en storstilt jakt på faren til jenta og kidnapperne på den greske delen av Kypros.

Jentas foreldre er skilt. Den 48 år gamle gresk-kypriotiske moren har tidligere tatt jenta med fra Norge til Kypros. Jenta ble også forsøkt bortført derfra i februar i fjor. Tre nordmenn var da mistenkt for å ha forsøkt å bortføre henne fra Kypros i februar i fjor på oppdrag fra faren.

Kripos ble varslet gjennom Interpol torsdag morgen. De opplyste at Kripos vil bistå kypriotisk politi.