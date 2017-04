Den kaprede lastebilen kjørte ned flere personer i gågaten før den dundret inn i varemagasinet. En mann er pågrepet etter angrepet.

Stockholm-politiet opplyste på en pressekonferanse klokken 21.15 fredag kveld at fire personer er døde og 15 ble skadd under lastebilangrepet.

– Vår arbeidshypotese er at dette dreier seg om en terrorhandling, opplyste politiet.

De bekreftet også at en mann er pågrepet i forbindelse med det antatte terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag. Ifølge Aftonbladet ble mannen pågrepet i Märsta, som ligger nær Arlanda-flyplassen.

– Fanget av kamera

Den pågrepne mannen skal være lettere skadd. Svensk politi bekrefter at mannen som ble tatt i Märsta fredag, er identisk med mannen som var etterlyst.

Politiet vil imidlertid ikke bekrefte om det var den pågrepne mannen som kjørte lastebilen som braste inn i folkemengden i en gågate i Stockholm rett før klokken 15 fredag.

– Trolig terrorangrep

– Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen fredag kveld.

Politiet ønsker ikke å si om det antas å ha vært flere enn én gjerningsmann i det som trolig var et terrorangrep.

– Vi jobber på bred front, det er alt vi vil si om det, sa Evensson.

Politiet opplyste videre at jakten på en eller flere gjerningspersoner fortsetter.

Ifølge Aftonbladet skal den pågrepne mannen ha blitt fanget opp av overvåkingskamera da han tok toget fra sentralstasjonen i Stockholm etter dramaet i Drottninggatan.

Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi. Under pågripelsen skal han ha blitt lagt i bakken, og det var da han ifølge den svenske avisens kilder fikk lettere skader.

Løp i panikk

Den travle fredagsettermiddagen i hjertet av Stockholm ble forvandlet til et grusomt og blodig mareritt. Litt før klokken 15 ble mange personer meid ned i Drottninggatan, før lastebilens ferd fortsatte inn i varemagasinet Åhléns City der den til slutt tok fyr.

Folk løp i panikk i sentrumskvartalet, mens en rekke hardt skadde mennesker lå igjen i gaten etter angrepet. Noen lå tildekket med tepper.

Flere svenske terroreksperter ser klare likheter mellom angrepet i Stockholm og fjorårets angrep i Berlin og Nice.

Ved samtlige tilfeller benyttet gjerningsmannen en lastebil for å ramme uskyldige mennesker.

Kapret lastebil

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa tidlig på kvelden at det var mistanke om en terroraksjon. Riksdagen og regjeringskvartalet ble sperret av etter hendelsen.

– Terrorister vil at vi skal være redde, at vi skal slutte å leve våre vanlige liv. Men det er nettopp det siste vi skal gjøre. Terrorister kan aldri stanse Sverige, sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse fredag kveld.

Lastebilen som ble brukt i angrepet, tilhørte bryggeriet Spendrups og ble kapret mens sjåføren leverte varer på en restaurant i nærheten. Sekunder etterpå kjørte den inn i Drottninggatan i nærheten av Klarabergsgatan. Det var mange mennesker i gågaten, og lastebilens ville ferd etterlot seg kaotiske tilstander. Til slutt dundret den inn i butikkfasaden til Åhlens, der lastebilen begynte å brenne.

– Det er en av våre distribusjonsbiler. I forbindelse med en leveranse på restauranten Caliente var det noen som hoppet inn i førersetet og kjørte av gårde, forteller Spendrups-bryggeriets kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth til nyhetsbyrået TT.

– Kom løpende mot oss

Emilia Andersson som er bosatt i Bergen, besøkte venninner i Stockholm da hun havnet midt i angrepet.

– Plutselig kom hundre personer løpende mot oss og vi begynte helt instinktivt å løpe med. Vi fikk fort høre at en lastebil hadde kjørt inn i Åhlens og at noen hadde blitt drept. Det var fryktelig ubehagelig, sier Andersson.

I øyeblikkene etter angrepet rådet det fullstendig kaos, ifølge Andersson. For henne selv var det viktig å holde roen.

– Det er lett å få panikk i slike situasjoner, så jeg sa til meg selv at jeg måtte beholde roen, sier Andersson. Hun hadde vært innom Åhlens og handlet rundt ti minutter før angrepet.

Ifølge et annet øyenvitne var gjerningsmannen alene. Han skal ha vært iført finlandshette under selve angrepet.

– Masse blod

Et vitne forteller at det var masse blod på gaten etter det antatte terrorangrepet.

Vitnet kom ut fra Centralbadet på Drottninggatan like etter at lastebilen hadde kjørt forbi.

– Det er fryktelig. Masse blod på gaten og folk som lå overalt. Det ble gjort hjerte-lunge-redning på to personer akkurat der jeg kom, men én av dem var nok allerede død, forteller vitnet, ifølge NTB.

Sentrumsområdet rundt Åhléns ble evakuert og store politistyrker var raskt på stedet, iført gassmasker og utstyrt med automatvåpen.

Styrket vakthold

Kollektivtrafikken ble stanset til og fra Stockholm sentrum etter hendelsen. Vaktholdet rundt viktige bygninger og installasjoner var i går kveld styrket.

Utenriksdepartementet hadde fredag kveld ikke fått melding om at nordmenn er direkte berørt av den angivelige terrorhandlingen i Stockholm.

– Via den norske ambassaden og svenske myndigheter undersøker vi om nordmenn er berørt, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.