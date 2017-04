Politiet mistenker terror og ber folk forlate Stockholm sentrum.

Svensk politi bekrefter kl. 20.30 at minst fire er døde og 12 er skadd.

Politiet ber alle forlate de sentrale områdene i Stockholm, eller holde seg i ro inne der de er.

Det ble tidligere meldt om skuddveksling ved Fridhemsplan. Dette avkrefter politiet rundt 16.40. Men politiet bekrefter at de har mottatt meldinger om skuddvekslinger flere steder i byen.

Norsk politi melder at de har besluttet midlertidig bevæpning i de største byene og på Gardermoen.

Flere øyenvitner sier lastebilen kom i stor fart nedover Drottninggatan og kjørte ned flere mennesker før den kjørte inn i varemagasinet Åhlens City og tok fyr.

Lastebilen skal ha vært kapret.

– Det finnes mange skadede og opplysninger om døde. Vi kan ikke bekrefte verken antall skadede eller døde. Det får sykehusene gjøre, sier rikspolitisjef Dan Eliasson på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Politiet sier de ikke vet om det dreier seg om en enkelthendelse eller flere hendelser. Eliasson sier lastebilføreren som kjørte inn i folk fortsatt er på frifot.

Politiet bekrefter rundt klokken 19 at to personer er tatt inn til avhør, men de vil ikke opplyse når og hvor de to ble pågrepet.

Svensk politi

Politiet viste under pressekonferansen av en mann iført hettejakke og hvite joggesko som ble fanget på overvåkingskamera i området ved Åhlens i forbindelse med hendelsen. Mannen har hetten trukket over hodet, og holder noe i hendene.

– Vi vil at personen selv eller noen som vet hvem han er om å ta kontakt med politiet, sier politiet på pressekonferansen.

– Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for at de som står bak dette stilles til ansvar, sier Eliasson.

Minst to døde

Tidligere meldinger har gått ut på at minst tre personer er døde. Politiet ville ikke bekrefte dette. Statsminister Stefan Löfven opplyste at minst to personer var døde da han møtte pressen fredag ettermiddag.

Bilder fra Stockholm sentrum viser mye blod på gaten og flere personer som ligger tildekket med tepper. Minst åtte personer er skadet. Flere personer er fraktet vekk i ambulanser.

Statsminister Stefan Löfven sier at Sverige er blitt angrepet og at hendelsen i Stockholm etter alt å dømme er en terrorhandling.

Ber folk forlate sentrum

Politiet ber på Twitter folk om å forlate Stockholm sentrum.

– Politiet oppfordrer mennesker til å bli hjemme og unngå sentrum. Spre dette til de dere kjenner, tvitrer Stockholms-politiet fredag ettermiddag.

Riksdagen er låst og politikerne får ikke forlate bygningen. Flere butikker i sentrum er stengt. Rundt klokken 18 begynte politiet å evakuere kunder og personal som hadde vært sperret inne i butikkene.

Det er full stopp i t-banesystemet i byen, og SJ opplyser at ingen tog kjører inn eller ut av Stockholm.

Kollektivstansen gjør at folk har store problemer med å komme seg ut av sentrum fredag ettermiddag. Under taggen #openstockholm på Twitter tilbyr folk hjelp til folk som trenger et sted å overnatte. En strøm av mennesker har fredag ettermiddag tatt bena fatt for å komme seg ut av sentrum.

Aftonbladet har også meldt om evakuering av T-centralen etter en hendelse der. Vitner forteller at de ble bedt om å forlate togene og stasjonen. Det er ikke klart hva som skjedde her, men politiet sa under pressekonferansen fredag ettermiddag at stasjonen ikke lenger var evakuert.

– Lastebilen var stjålet

Lastebilen som kjørte inn i folkemengden eies av selskapet Spendrups. Selskapet opplyser at bilen ble kapret.

Kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth i selskapet sier føreren var i ferd med å laste av øl da en maskert mann hopper inn i bilen og begynner å kjøre.

Ifølge Lyth forsøkte sjåføren å stoppe mannen.

– Han løp foran bilen og ble truffet lett av bilen. Han løp etter bilen og forsøkte å påkalle oppmerksomhet. Da kjører bilen inn i folkemengden i Drottninggatan, sier han til Aftonbladet.

Sjåføren kom unna med lettere skader, men er i sjokk, opplyser Lyth.

Vitne: – Den knuste alt

– Jeg var livredd, og skjelver fortsatt. Jeg så en kvinne som hadde mistet bena. Det kunne vært meg, sier øyenvitnet Nasrin til SVT.

Hun sier bilen kom i «rakettfart».

– Den knuste alt på sin vei. I begynnelsen trodde vi det var en eksplosjon på grunn av den høye lyden. Da vi gikk ut så vi at alt var knust, sier hun.

– Folk lå over alt

Bilder fra Drottninggatan viser at det var masse blod på gaten etter det antatte terrorangrepet der en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Stockholm.

Et vitne nyhetsbyrået TT har snakket med kom ut fra Centralbadet på Drottninggatan like etter at lastebilen hadde kjørt forbi.

– Det er fryktelig. Masse blod på gaten og folk som lå overalt. Det ble gjort hjerte-lunge-redning på to personer akkurat der jeg kom, men én av dem var nok allerede død, forteller vitnet.

Flere personer lå i gaten.

– Det var fullt av ambulanser, politi- og brannbiler, og alle som var ute, ble ført bort av politi, som sperret av et større og større område, sier vitnet.

Hørte smell

Aftonbladets reporter ved Åhlens City sier flere bevæpnede politifolk sto utenfor Åhlens og begynte å løpe i dekning da lastebilen kom.

– Jeg gikk forbi og en lastebil kjørte inn i hjørnet på Åhlens City. Det ble kaos, politi kom direkte til stedet og folk ble evakuert. Jeg ser ikke så mye, men det virker som det ligger noen på bakken, sier Aftonbladets reporter Robin Bonehav.

Han forteller også om et smell, og at det ble observert en person med en pistol, men han vet ikke om det har vært skuddløsning.

– Da lastebilen kjørte inn i Åhlens City, begynte folk å løpe, sier han.

– Det var to personer som lå på bakken, om de er skadd eller ikke, det vet jeg ikke, sier Robin Bonehav.

Han melder også om røyklukt. Ifølge Sveriges Radio skal det brenne i lastebilen.

Avviser skuddveksling

Det kom etter hendelsen på Åhlens meldinger om skuddvekslinger på flere steder i byen. Dette er ikke bekreftet. Politiet avviser at det var en skuddveksling på Fridhemsplan, som flere medier meldte fredag ettermiddag.

Svenske medier har meldt om at en person er pågrepet ved Klara Norra Kyrkogatan. Bilder viser fire-fem politifolk som holder en person nede på fortauet.

Politiet avviser ifølge Aftonbladet at noen er pågrepet kl. 17. fredag ettermiddag.

Midlertidig bevæpning

Norsk politi har besluttet midlertidig bevæpning i de store byene og på Gardermoen. Politiet vil også ha økt tilstedeværelse i det største byene.

PST foretar vurderinger av om hendelsen påvirker trusselbildet i Norge, og politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak her hjemme.