Statlige syriske medier melder at ni sivile, deriblant fire barn, ble drept. Russisk militære sier at kun 23 av 59 raketter traff flybasen.

De første meldingene, som kom fra eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), gikk ut på at fire syriske soldater, deriblant en general, ble drept i angrepet natt til fredag.

Senere har det syriske militæret bekreftet at seks personer ble drept på basen, og at angrepet førte til betydelige skader.

Ni sivile skal ha blitt drept

Senere fredag kom det imidlertid også opplysninger om at ni sivile ble drept i to landsbyer like ved, deriblant fire barn. Fem av ofrene befant seg i landsbyen Shayrat, rett ved basen med samme navn, mens fire oppholdt seg i landsbyen Al-Hamrat, ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået SANA.

Ifølge det russiske forsvaret ble seks syriske kampfly ødelagt i angrepet. Det syriske forsvaret rakk å flytte de fleste flyene fra basen før angrepet kom, ifølge ubekreftede meldinger.

Scanpix

Flybasen lagt i grus

Flybasen Shayrat ligger sørøst for Homs og beskrives som et relativt lite anlegg med to rullebaner. USA avfyrte nærmere 60 Tomahawk-raketter mot basen, men kun 23 nådde basen, opplyser russiske myndigheter.

SOHR meldte tidlig at flybasen ble nesten helt ødelagt.

USA hevder at nervegassen sarin er lagret på basen, og at det ble iverksatt tiltak for ikke å treffe gasslageret.

Reaksjon på kjemisk angrep

Angrepet var en reaksjon på et kjemisk angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken, som ifølge SOHR drepte bortimot 90 mennesker.

Vestlige land, Tyrkia og Israel har lagt skylden på Assad-regimet, mens regimet avviser at det står bak.