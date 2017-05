Faren til 22-åringen som antas å ha utløst bomben i Manchester, sier at sønnen er uskyldig. En tidligere libysk tjenestemann hevder at faren er salafist.

– Vi tror ikke på det å drepe uskyldige. Dette er ikke oss, sier faren, Ramadan Abedi, på telefon fra Libya til nyhetsbyrået AP.

Han sier også at han snakket med sønnen Salman Abadi for fem dager siden. Da skal Salman ha virket «normal». Han planla å reise til Saudi-Arabia. Deretter skulle han ha reist videre til Libya for å tilbringe fastemåneden ramadan sammen med sin libyske familie.

Han bekrefter i intervjuet at hans andre sønn, Ismail, er pågrepet i Manchester og at det skjedde tirsdag morgen.

En tidligere libysk polititjenestemann opplyser til AP at faren til Salman Abadi kan knyttes til en ytterliggående form for islam. På 1990-tallet var han medlem av en tidligere al-Qaida-støttet gruppe i Libya, den nå oppløste gruppen Libysk islamsk kamp. Han tilhører fortsatt den ytterliggående salafistiske jihadistbevegelsen, framholder Abdel-Basit Haroun.

Både al-Qaida og IS har sin opprinnelse i denne bevegelsen.

Ifølge venner av Salman Abadi endret han seg og fremsto som radikalisert etter en nylig reise til foreldrenes hjemland Libya.

Ramadan Abedi flyktet fra regimet til Muammar Gaddafi i Libya på 1990-tallet og slo seg ned i Storbritannia, der Salman Abadi ble født.