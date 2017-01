Brasília (NTB-AFP): Minst 60 personer er funnet drept etter et blodig fangeopprør i et fengsel i Amazonas i Brasil, opplyser myndighetene.

Opprøret fant sted i Anisio Jobim-fengselet i byen Manaus og ble utløst av at rivaliserende narkobander begynte å slåss søndag ettermiddag, ifølge sikkerhetskilder.

Opprøret skal ha pågått i 17 timer før sikkerhetsstyrker gjenvant kontrollen over fengselet mandag, melder Globo TV.

Sergio Fontes, sikkerhetssjefen i Amazonas, opplyste mandag at det foreløpig er funnet mellom 50 og 60 lik og betegner det som «den største fengselsmassakren i delstatens historie».

Like etter meldte sjefen for fengselsvesenet i Amazonas, Pedro Florencio, at «60 personer er døde så langt».

Halshogd

Tolv fengselsbetjenter og et ukjent antall fanger skal ha blitt holdt som gisler, men de siste av gislene skal mandag ha blitt sluppet fri.

Ifølge opplysninger fra sikkerhetsmyndighetene ble seks personer kastet ut av fengselet uten hoder.

Et ukjent antall fanger skal også ha greid å rømme under kaoset som oppsto.

Slektninger av de innsatte og en rekke journalister samlet seg mandag utenfor fengselet i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som var skjedd.

Overfylte fengsler

Brasil har gjentatte ganger måttet tåle kraftig kritikk fra menneskerettsgrupper for forholdene i landets fengsler. De er både overfylte og underfinansierte, og de blir ofte rammet av fangeopprør.

I fjor begynte to av Brasils største kriminelle bander å slåss om kontrollen i flere fengsler, og lignende fangeopprør skjedde i tre ulike fengsler så sent som i oktober, skriver nyhetsbyrået AP. Under opprøret ble besøkende tatt til fange, rivaler likvidert og enkelte personer også satt fyr på.

Om lag 622.000 personer satt fengslet i Brasil i slutten av 2014, ifølge en rapport fra landets justisdepartement. De fleste av dem er svarte menn.

Kun USA, Kina og Russland har en større fangebefolkning enn Brasil. (©NTB)