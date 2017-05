Det amerikanske utenriksdepartementet mener satellittbilder av fengselet viser at det er bygd et krematorium i bygningen. Foto: AP/NTB scanpix

FN ute av stand til å verifisere massedrap på fanger i Syria

FN ble av Syria hindret å undersøke påstander om drap av fanger og at likene ble brent i et krematorium ved et fengsel i Damaskus, hevder organisasjonen.