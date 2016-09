USAs føderale politi FBI tok et uventet grep da det offentliggjorde dokumenter knyttet til granskingen av epostene fra Hillary Clintons periode som utenriksminister.

Totalt 58 sider av etterforskningsrapporten - 14 av dem fullstendig sladdet - viser at FBI ikke fant bevis for at hennes epostsystem har utgjort noen fare, men det kunne ikke avkreftes fordi noen av mobilene hennes ikke er funnet. Etterforskere mener hun kan ha brukt totalt 13 mobiltelefoner i perioden.

- FBI finner ikke at fiendtlige, utenlandske aktører har lyktes med å få tilgang til de personlige epostkontoene til personer som Clinton var i kontakt med regelmessig, og på den måten fått tak i eposter sendt til eller mottatt av Clinton på hennes personlige konto, heter det i dokumentet.

Clintons bruk av en privat server har skapt furore, og motkandidat Donald Trump mener saken viser at hun ikke er skikket som president. Clinton er imidlertid svært fornøyd med offentliggjøringen, skriver hennes valgkampteam.

Offentlighetslov

Dokumentene viser detaljer rundt FBIs etterforskning i tillegg til en oppsummering av FBI-agenters intervju med Clinton som ble foretatt i juli i år.

Her kommer det fram at Clinton ble tilbudt en epostadresse da hun begynte å jobbe i utenriksdepartementet, men at hun avslo å bruke den. Clinton har forklart at hun fikk råd fra ansatte i departementet om dette, og at hun ikke kjent til spesifikke krav om hardware og software. Videre har Clinton, ifølge FBI, forklart at det ikke var noen som stilte spørsmål ved dette i løpet av hennes tid som utenriksminister.

Blant opplysningene som kan komme til å skade Clinton, er avsløringen av at hun ikke visste at hemmeligstemplet materiale var merket med (C), for confidential.

Det er svært sjelden FBI frigir denne typen dokumenter, og at de nå gjør dette viser hvor enormt stor den offentlige interessen har vært for saken. Offentliggjøringen kommer etter at amerikanske medier krevde innsyn i dokumentene i henhold til amerikansk offentlighetslov.

Nye eposter

FBIs etterforskning av i alt 30.000 eposter fra Clintons private epostserver konkluderte med at verken hun eller medarbeiderne hadde gjort noe lovstridig, men at de hadde opptrådt «ekstremt skjødesløst». Å bruke en privat server strider imot rutinene til føderale myndigheter.

I august ble det kjent at det amerikanske utenriksdepartementet gransker ytterligere 14.900 eposter som FBI oppdaget under etterforskningen av Clintons bruk av private epostkontoer. Clinton tar dette med stor ro, og det samme gjør støttespillerne hennes.

Hennes politiske motstandere, med Donald Trump i spissen, er av en annen oppfatning, og anklager henne for å ha holdt tilbake epostene for å skjule et uheldig samrøre mellom utenriksdepartementet og Clinton-familiens stiftelse. (NTB)