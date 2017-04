USAs føderale politi FBI fikk i fjor sommer en hemmelig kjennelse fra en domstol til å overvåke Donald Trumps valgkamprådgiver Carter Page.

FBI og justisdepartementet fikk beslutningen etter å ha overbevist en dommer i domstolen FISA om at de hadde grunn til å tro at Page jobbet for Russland, skriver Washington Post. Kjennelsen ga FBI adgang til å overvåke rådgiverens kommunikasjon. Page har tidligere vært stasjonert i Moskva, hvor han jobbet i bank.

FISA-kjennelser blir nesten aldri gjort offentlig, og avisen siterer anonyme kilder. FBI har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken, og justisdepartementet og Det hvite hus har avslått å kommentere den.

Benekter å ha gjort feil

Trump utnevnte Page til en liten gruppe utenrikspolitiske rådgivere i mars i fjor. Han måtte gå av, tilsynelatende delvis på grunn av oppmerksomheten han fikk for turer til Moskva, som han sa var private reiser. Navnet hans dukket også opp i rapporter om Trumps Russland-forbindelser fra den britiske eksspionen Christopher Steele.

Page har flere ganger nektet for at han har gjort noe galt. I et skriftlig svar til Reuters skriver Page at kjennelsen er et bevis på at tidligere president Barack Obama ville «undertrykke kritikere» som var imot Obamas utenrikspolitikk.

«Tydelig bevis»

Opplysningene er ifølge Washington Post det foreløpig mest håndfaste beviset på at FBI hadde grunn til å tro at en av Trumps rådgivere samarbeidet med russerne under valgkampen i 2016. Både FBI og to etterretningskomiteer har iverksatt undersøkelser av om russerne påvirket valget til Trumps fordel.

FBI-sjef James Comey bekreftet i slutten av mars for første gang at FBI er i gang med en etterforskning for å finne ut om Trumps medarbeidere og russerne samarbeidet. Bakgrunnen er at FBI kjenner til troverdige anklager eller har rimelig grunn til å tro at en eller flere personer «kan ha opptrådt som en agent for en utenlandsk makt».