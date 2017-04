Samme dag som EU varslet ny sak mot Ungarn over omstridt universitetslov, stilte statsminister Viktor Orbán opp til utskjelling i EU-parlamentet.

Med overdreven gestikulering som en teaterskuespiller inntok Guy Verhofstadt scenen i Europaparlamentets hovedsal i Brussel denne uken, og minnet om da han i 1989 møtte Viktor Orbán første gang i Budapest.

– Du var sosialliberal den gang. Du var Ungarns Emmanuel Macron den gang. Senere har imidlertid mye forandret seg. Du er forandret, sa den dramatiske belgieren, og så skuffet over på den ungarske statsministeren Viktor Orbán få meter unna.

Da de to europeiske politikerne møttes i 1989 hadde Viktor Orbán kjempet for å bli kvitt det autoritære kommunistiske styret.

– Nå har du forkastet demokratiske prinsipper og ønsker deg en illiberal stat. Nå trakasserer du ideelle organisasjoner, jakter kritisk presse, bygger murer, du drømmer om dødsstraff og nå har du besluttet å stenge et universitet. Mitt spørsmål er: Hvor langt vil du gå? Hva blir det neste? Er du i ferd med å brenne bøker foran parlamentet i Ungarn? sa Guy Verhofstadt.

Den belgiske lederen av parlamentets liberale gruppe så igjen rett mot Viktor Orbán.

– Det er ditt valg nå

– Nå, når jeg ser på deg, så ser du stolt ut. Når jeg ser på deg så ser jeg en moderne versjon av det gamle kommunistiske Ungarn: Økonomisk proteksjonisme og overdreven nasjonalisme, sa Guy Verhofstadt før han avrundet sitt svevende innlegg:

– Du må spørre deg selv hvordan du ønsker å gå inn i historien. Vil du huskes som mannen som bidro til å frigjøre Ungarn fra kommunisme? Eller vil du huskes som en fiende av det åpne europeiske samfunnet. Det er ditt valg nå.

Viktor Orbán forholdt seg rolig under den fiendtlige talen, som skulle vise seg å være en av mange. Han satt rakrygget og lyttet til talerne. Smilte av og til overbærende. Tok notater og en slurk kaffe.

Den konkrete årsaken til at Viktor Orbán stilte opp til skjennepreken i Brussel er en ungarsk lov som vil føre til nedleggelsen av det internasjonalt anerkjente Central European University (CEU) i Budapest.

Loven forlanger at utenlandske universiteter skal operere i hjemlandet deres, noe som vil kreve at CEU senest innen 1. januar 2018 må få i stand en campus i New York. Dessuten krever loven en avtale mellom Ungarn og universitets hjemland, i dette tilfellet USA, i løpet av «en rimelig tidshorisont».

Vil anlegge rettssak

CEU er grunnlagt av den ungarsk-amerikanske filantropen og milliardæren George Soros, som på grunn av sitt arbeid for demokrati, menneskerettigheter og åpne samfunn i Sentral-Europa er et hatobjekt for Viktor Orbán og likesinnede nasjonalkonservative populister.

Loven strider mot grunnleggende frihetsrettigheter for EUs indre marked, mener EU-kommisjonen, som onsdag tok de første skrittene mot å anlegge rettssak mot Ungarn om situasjonen. Det er bare tull, mener Viktor Orbán, som hadde dratt til Brussel for å forsvare seg.

– Det har vært noen rykter om at jeg ville legge ned et privat universitet. Det er imidlertid som å være beskyldt for mord mens det såkalte offeret hopper og danser levende omkring. Sannheten er at loven er en liten endring som omfatter 28 universiteter i Ungarn. Det eneste den gjør er å introdusere en rekke felles regler, lukke smutthull, sikre gjennomsiktighet og setter en stopper for privilegier som disse universitetene nyter godt av. Ingen skal ha urettferdige fordeler, uansett hvor rik og mektig eieren deres er, sa Viktor Orbán.

Munnkurv

I tillegg til universitetsloven har EU for tiden en rekke andre høner å plukke med Ungarn og Orbán. Blant annet uttrykker EU kritikk av Ungarns praksis med å sperre asylsøkere inne i leirer bestående av omgjorte containere på den ungarske grensen, mens søknadene deres blir vurdert. EU har også vanskelig for å se det rimelige i Orbáns aktuelle Stopp Brussel-kampanje i hjemlandet, om alt det fryktelige EU gjør for å svekke Ungarns jobbskaping og tvinge dem til å motta migranter. Budskapet henger blant annet på T-banestasjonene i Budapest, som EU har bidratt til å finansiere. Den ungarske statsministeren, som for øvrig selv er utdannet ved Universitetet i Oxford med Soros-midler i ryggen, mener at EU prøver å pålegge ham munnkurv. At de ikke vil høre på hans innovative ideer, fordi de ikke passer inn i EUs liberale verdensbilde.

– Hvis dere ikke liker holdningene våre, så kom med argumentene deres. Men la være å dømme og fordømme oss fordi vi har våre egne holdninger, sa Viktor Orbán, og forsikret forsamlingen om at Ungarn vil verne om kristne, europeiske verdier.

I realiteten har ikke EU-kritikken mot Ungarn de siste årene fått særlig stor betydning. Det forklarer Christian Axboe Nielsen, lektor i sørøsteuropeiske studier ved Aarhus universitet.

– EU-kritikken er ren gevinst for Orbán. Innenrikspolitisk blir han sterkere ved å bli fremstilt som den sterke lederen, som med illiberale verdier forsvarer folket mot muslimer, innvandrere og dessuten også Russland og USA.

Beatrix von Storch fra Alternative für Deutschland mente å ha gjennomskuet ukens teater.

– Angivelig er vi her for å diskutere en ny universitetslov. Det stemmer ikke. Det vet alle. Vi diskuterer Ungarns motstandsstyrke. Ungarn ønsker å bevare sin nasjonale selvstendighet overfor Brussel. Ungarn ønsker å bevare sin kristne, vestlige kultur og motsetter seg muslimsk masseinnvandring. Ungarn motsetter seg den venstreorienterte tidsånden i EU og ønsker bare å forbli Ungarn. Siden 13. november 2015 har Frankrike vært i unntakstilstand, og Stockholm er i dag verdens voldtektshovedstad. Hvis jeg hadde valget mellom franske, svenske og ungarske tilstander, så ville jeg velge det siste.