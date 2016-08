Apple har sluppet unna med en skattesats på ned mot 0,005 prosent i Irland. Nå krever EU-kommisjonen at selskapet må betale straffeskatt på opp mot 13 milliarder euro, pluss renter.

Beløpet på 13 milliarder euro, tilsvarende rundt 120 milliarder kroner, gjelder for årene 2003 til 2014.

EU-kommisjonen mener Irland har krevd så lite skatt fra Apple at det utgjør ulovlig statsstøtte. Grunnen er at selskapet har fått en skattefordel som andre selskaper ikke får.

Fakta: Apples skatt i EU IT-giganten Apples hovedkontor i Europa ligger i Irland.

EU-kommisjonen har fått laget en 130 sider lang rapport som konkluderer med at Irland har gitt statsstøtte til Apple. Bakgrunnen er at selskapet har fått en lav skattesats som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper, noe som strider mot EU-reglene.

Irland blir derfor pålagt å kreve inn pengene. Beløpet er på 13 milliarder euro, vel 120 milliarder norske kroner, og gjelder for perioden fra 2003 til 2014.

- Klart signal

- Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Hun påpeker at selskapet Apple Sales International i 2011 kun betalte 500 euro i skatt per 1.000.000 euro selskapet hadde i overskudd – en effektiv skatterate på 0,05 prosent.

I 2014 hadde raten sunket til bare 0,005 prosent.

Det er ventet at både Apple og Irland vil anke til EU-domstolen. De nekter for å ha gjort noe galt i saken. Også USA har reagert kraftig på saken og anklager EU for å oppføre seg som en overnasjonal skatteinnkrever.

Fakta: Apple Inc. Amerikansk multinasjonalt selskap som utvikler og selger forbrukerelektronikk, programvare og personlige datamaskiner.

Mest kjente produkter er Macintosh-produktene, med datamaskiner, iPod, iPhone og iPad.

Etablert i 1976 av Steve Jobs, Steve Wozniak og Ronald Wayne.

Steve Jobs ledet selskapet fram til 1985 og igjen fra 1998 til 2011.

24. august 2011 overtok Tim Cook som administrerende direktør etter at Jobs trakk seg på grunn av sykdom. Jons døde av kreft 5. oktober samme år.

Irlands finansminister Michael Noonan sier han er dypt uenig i EU-kommisjonens avgjørelse.

- Vårt skattesystem er basert på streng håndhevelse av loven, sier den irske ministeren.

USA sterkt kritiske til Apple-straff

Amerikanske myndigheter reagerer sterkt på EU-kommisjonens beslutning om å kreve opptil 13 milliarder euro i straffeskatt fra Apple.

- Kommisjonens beslutning truer med å undergrave utenlandske investeringer, forretningsklimaet i Europa og det viktige økonomiske fellesskapet mellom USA og EU, heter det i en uttalelse fra finansdepartementet i Washington.

- Vi vil fortsatt følge nøye med på hvordan disse sakene utvikler seg, og vi vil fortsette å samarbeide med EU-kommisjonen om vårt felles mål om å hindre en forvitring av skatteinngangen fra selskaper, heter det videre.