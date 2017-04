Russisk TV har nektet å vise årets Eurovision på grunn av innreiseproblemer som rammet egen finalist. Nå er landet utestengt fra arrangementet.

Årsaken er komplikasjonene som har oppstått etter en den russiske finalistens innreiseforbund til Ukraina.

– Vi ga den russiske kringkasteren to alternativer. Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse. Ingen av delene var akseptabelt for kringkasteren Channel One og de har besluttet å ikke vise konkurransen. Det betyr dessverre at Russland ikke får mulighet til å delta i år, heter det i en pressemelding fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

De skriver at de har gjort alt de kunne for å sikre samtlige land deltakelse.

Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år. Russlands kringkaster varslet selv at de trolig ville sette foten ned for russisk deltakelse hvis ikke artisten selv var til stede.

– Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.

Sang under Paralympics

12. mars ble det klart at Julija Samojlova skulle synge Russlands bidrag "Flame is Burning" i Kiev i mai. Allerede dagen etter kom det fram at den ukrainske sikkerhetstjenesten aktet å etterforske henne. Samojlova, som sitter i rullestol, sang under åpningsseremonien i Paralympics i Sotsji i 2014 og kom til finalen i russiske "X Faktor" i 2013.

Det allerede kjølige forholdet mellom Ukraina og Russland ble ikke bedre under fjorårets Eurovision Song Contest. Da vant ukrainske Jamala med "1944", en sang om krimtatarens mørke historie.

Annekteringen av Krim

Selv om teksten ikke direkte knyttes til den russiske annekteringen av Krim fra Ukraina i 2014, var det liten tvil om at den kan tolkes slik – og det er sterke ord: "Når fremmede kommer, de kommer til huset ditt. De dreper alle, og sier at de ikke er skyldige". Krimtatarene, minoriteten som sangeren Jamala selv tilhører, motsatte seg russisk overtakelse av halvøya i Svartehavet og risikerer forfølgelse. Mange av halvøyas russiskspråklige innbyggere støttet imidlertid annekteringen.

Russiske politikere raste etter den ukrainske seieren og så på låten og seieren som politisk. Frants Klintsevitsj, medlem av det russiske føderasjonsrådet, tok til orde for å vurdere russisk boikott av neste finale.