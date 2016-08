Filippinenes president Rodrigo Duterte sender ytterligere 2.500 soldater til øyen Jolo for å nedkjempe Abu Sayyaf-opprørerne som holder Kjartan Sekkingstad som gissel.

15 filippinske regjeringssoldater ble drept og ti andre såret i kamp med Abu Sayyaf-opprørere på Jolo mandag, bekrefter militærtalsmannen Filemon Tan.

President Rodrigo Duterte sender nå derfor ytterligere 2.500 soldater til området.

- Presidenten ønsker å forsikre seg om at trusselen fra Abu Sayyaf snarest mulig blir fjernet, sier Dutertes talsmann Ernesto Abella.

Tett skog

Ifølge Tan gjør tett skog det vanskelig å nedkjempe opprørerne, som trolig teller under 500, men som antas å nyte godt av støtte fra lokalbefolkningen.

Duterte, som overtok som president for to måneder siden, oppfordret først Abu Sayyaf til å legge ned våpnene, men inntok raskt en tøffere holdning til opprørerne.

- Gå ut og nedkjemp alle sammen. Drep dem, uansett hvem de måtte være, lød presidentens oppfordring til sikkerhetsstyrkene da offensiven ble innledet i forrige uke.

Norsk gissel

Norske Kjartan Sekkingstad ble bortført av Abu Sayyaf i september i fjor, sammen med de to canadierne John Ridsdel og Robert Hall, samt Halls filippinske kjæreste Marites Flor.

Ridsdel og Hall ble drept da kravet om løsepenger ikke ble innfridd, mens Flor ble sluppet fri i juni. Sekkingstad holdes angivelig fanget på øyen Jolo.

Norske myndigheter følger nøye med på meldingene fra Jolo og forutsetter at de filippinske regjeringsstyrkenes tar hensyn til at Sekkingstad befinner seg i området.

- Vi har en god dialog med filippinske myndigheter om kidnappingssaken knyttet til Sekkingstad, og fra vår side er vi er veldig tydelig på at gisselets liv og helse må gå foran andre hensyn, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet til NRK.

Løsepenger

Duterte hevdet nylig at det er betalt nærmere 9 millioner kroner i løsepenger for Sekkingstad, men at opprørerne har brutt sin del av avtalen om å slippe ham fri.

- De utsetter det stadig. Millioner er betalt i løsepenger for nordmannen, sa Duterte ifølge filippinske medier.

Det er ikke kjent hvem som skal ha betalt løsepenger for Sekkingstad, men det er ikke norske myndigheter, forsikrer Andersen.

- Det er ikke aktuelt for norske myndigheter å betale løsepenger i denne saken eller andre kidnappingssaker, sa han til NTB i forrige uke. (©NTB)