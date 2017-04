Dylann Roof (23) har erkjent skyld og blitt dømt av en domstol i South Carolina til fengsel på livstid for ni drap. Han er allerede dømt til døden for drapene.

Roof ble tiltalt både på føderalt nivå og i delstaten South Carolina for massakren av afroamerikanere i en metodistkirke. Roof, som er hvit, hadde gitt uttrykk for rasehat før han drepte ni svarte kirkegjengere da menigheten var samlet til bønn. I januar ble han kjent skyldig på 33 punkter og dømt til døden i den føderale saken.

På delstatsnivå godtok han fengsel på livstid i bytte for erkjennelse av skyld. Det er ventet at Roof nå overføres til et føderalt fengsel i påvente av henrettelse. Det vil imidlertid trolig ta mange år før dommen fullbyrdes. Det er sjelden store saker som denne går til føderalt nivå, og siden 1976 har kun tre dødsdommer fra føderale domstoler blitt fullbyrdet.