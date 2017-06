London-politiet bekrefter nå at hendelsene ved London Bridge og Borough Market regnes som terrorangrep.

Tidligere på kvelden har statsminister Theresa May uttalt at «den grusomme hendelsen i London håndteres som en potensiell terrorhandling».

Påkjørsel og knivstikking

Dette vet vi om angrepet:

Politiet i London rapporterte om hendelser på tre ulike steder i London, London Bridge, Borough Market og Vauxhall.

Hendelsene ved London Bridge og Borough Market karakteriseres som terrorangrep, mens en knivstikking i Vauxhall ikke skal ha noen sammenheng med angrepet.

Minst en person er drept på London Bridge etter at en hvit varebil kjørte inn i en menneskemengde, ifølge politiet.

Ved Borough Market har det kommet meldinger om knivstikking, og det skal ha blitt løsnet skudd.

Politiet sier de søker etter tre mistenkte gjerningspersoner, som kan være bevæpnet.

Hastemøte

Storbritannias statsminister vil lede et hastemøte i regjeringens krisekomité COBRA søndag etter voldshendelsene i London.

Statsminister Theresa May ble raskt varslet om at en varebil hadde kjørt inn i menneskemengden på London Bridge i 22-tiden lørdag kveld. Downing Street opplyser at hun er i kontakt med sikkerhetsmyndighetene og får løpende oppdateringer.

Så langt har ingen påtatt seg ansvaret for det som trolig er et terrorangrep. Men tilhengere av Den islamske stat har hyllet angrepene i sosiale medier, melder BBC.