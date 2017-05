Åtte år gamle Saffie Rose er blant de døde. – Hun var rett og slett en nydelig jente i alle ordets betydninger, sier rektoren hennes.

I alt 22 personer ble drept og 59 såret da en bombe gikk av ved Manchester Arena rett etter en konsert mandag kveld. Blant de sårede er det tolv barn under 16 år, opplyser ambulansearbeidere.

Det første offeret for terroraksjonen ble navngitt tirsdag formiddag, en 18 år gammel student fra Lancashire ved navn Georgina Callander.

– Et fryktelig sjokk

Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som «med stor sorg» offentliggjorde navnet hennes.

En venninne av Callander skriver på Twitter: «Til min vakre bestevenninne, jeg håper du hviler i fred. Jeg elsker deg så mye, og kommer til å savne deg for alltid.»

Sophie ⚢ (@Sophie_Jauregui) | Twitter

Like etter kom meldingen om at åtte år gamle Saffie Rose Roussos også var blant de drepte. Rektoren ved skolen hun gikk på i Lancashire, sier at meldingen kom som et sjokk.

– Elsket av alle

– Saffie var rett og slett en nydelig jente i alle ordets betydninger. Hun var elsket av alle og hennes varme og vennlighet vil bli husket, sier rektoren Chris Upton.

– Saffie var ujålete og kreativ. Nyheten om hennes død kommer som et fryktelig sjokk. Tanken på at noen kan gå på konsert og så ikke komme hjem igjen er hjerteskjærende.

Angrepet var rettet mot konsertlokalet der den amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.