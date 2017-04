Vesten elsker å fremstille Kim Jong-un som en slags utilregnelig karikatur av en despot. Hans brutale stil og atomavskrekking er imidlertid ikke irrasjonell, ifølge eksperter.

Først måtte nordkoreanerne adlyde «den store lederen», Kim Il-sung, som sto i spissen for det kommunistiske regimet gjennom nesten 50 år. Senere fulgte «den kjære lederen», i skikkelse av Kim Il-sungs sønn, Kim Jong-il, som overtok makten i 1994 og hersket frem til sin død i 2011. De siste fem årene har verden så forsøkt å forstå Kim Jong-ils sønn, Kim Jong-un – den nåværende herskeren i Nord-Korea.

Uforsonlig

Det er lettere sagt enn gjort, for det finnes ingen samfunn mer lukket enn det nordkoreanske familiedynastiet som oppsto med våpenhvilen i Korea-krigen i 1953. Og foreløpig er det ingenting som tyder på at Kim Jong-un er noe mer forsonlig enn sin far og farfar.

Tvert imot, kan man egentlig si, etter de siste truslene om atomkrig mot USA, tre atomprøvesprengninger, et utall prøveoppskytinger av missiler, militære parader og henrettelser. For ikke å glemme mistanken om at Kim Jong-un til syvende og sist sto ansvarlig for at hans regimekritiske halvbror ble drept med nervegass i Malaysia.

Rasjonell

«Er Nord-Koreas leder Kim Jong-un rasjonell?» – et spørsmål BBC nylig spurte en rekke eksperter på nordkoreanske forhold. De fleste av disse ekspertene hører til ved universiteter i nabolandet Sør-Korea.

De fleste av dem mener han er rasjonell, selv om Kim Jong-un har vist seg som en sjeldent brutal leder i sitt forsøk på å konsolidere makten like etter at han overtok regimet. Han slår heller ni lojale generaler og én enkelt potensiell forræder i hjel enn å risikere et ulmende opprør.

Kim Jong-un har også fått sin egen onkel ryddet av veien, og altså muligens også sin egen halvbror. Professor John Delury fra Yonsei-universitetet i Seoul understreker at akkurat det ikke er noe nytt.

– Den kjedelige historiske kjensgjerningen er at unge konger ofte tar livet av sine onkler og eldre brødre. Det er muligens ondsinnet, men det er ikke irrasjonelt. Om dere ikke tror meg, les Shakespeare, sier Delury.

Omgitt av mystikk

Det nordkoreanske styret har alltid gjort en dyd av å hemmeligholde detaljer om sine statsledere. Det har kun bidratt til mystikken og kulten om Kim-familien. Derfor er det også uvisst om Kim Jong-un ble født i 1983 eller 1984, men han skal altså være sønn av Kim Jong-il og hans tredje - og nå avdøde kone. Moren skal ha omtalt sin sønn som «morgenstjernekongen».

Så vidt man vet har Kim Jong-un gått på en kostskole i Sveits, like ved den nordkoreanske ambassaden i landet. En tidligere skoleleder har fortalt den tyske avisen Frankfurter Allgemeine at Kim Jong-un alltid var ledsaget av livvakter forkledd som alminnelige elever.

Gift med sanger

I 2012 rapporterte de nordkoreanske statsmediene at Kim Jong-un hadde giftet seg med en kvinne som muligens har fortid som sanger. Hennes korte frisyre og vestlige klesstil kan tyde på at hun kommer fra en overklassefamilie i det ellers så lutfattige landet med en sultende befolkning.

Dessuten har den tidligere amerikanske basketballstjernen Dennis Rodman, som har besøkt Nord-Korea og Kim Jong-un ved flere anledninger, fortalt at Kim Jong-un har en datter. Noen kilder hevder også at den unge diktatoren er diabetiker, at han røyker for mange sigaretter og at han er like glad i mat som hans far var.

Fakta: Kim Jong-un Født i 1983 eller 1984 i Pyongyang. Nord-Koreas politiske og militære leder. Yngste sønn av Kim Jong-il og sønnesønn av landsfaderen Kim Il-sung, og overtok som statsleder etter farens død den 17. desember 2011. Kim Jong-un er gift med den tidligere sangerinnen Ri Sol-ju, men deres privatliv er ikke kjent. Ifølge Jong-uns amerikanske venn Dennis Rodman skal de to ha fått en datter sammen i 2012. Skal føre en hard linje for å beholde makten. Nord-Koreas nyhetsbyrå bekreftet i 2013 at Kim Jong-uns onkel, Jang Song-thaek, var blitt henrettet etter at han hadde forsøkt å kuppe makten. Det mistenkes også at Kim Jong-un sto ansvarlig for at hans regimekritiske halvbror, Kik Jong Nam, ble drept med nervegass i Malaysia.

Overraskende til makten

Før Kim Jong-ils død i 2011 ble sønnen utnevnt til general. Det var et tydelig signal om at han var utsett til å overta makten, til tross for to eldre brødre.

– I motsetning til sin far kom Kim Jong-un til makten på en annerledes og plutselig måte, og gjennomgikk ikke en årelang prosess med forberedelser. Utnevnelsen hans kom som en overraskelse på mange, og derfor har han sikkert hatt behov for å konsolidere sin makt både internt og i omverdenen gjennom sitt atomprogram. Man snakker om tre nordkoreanske hierarkier: Forsvaret, partiet og familien. Kim Jong-un har satt seg tungt på alle tre, og går ett skritt lenger enn sine forgjengere når det kommer til det å være en hensynsløs sterk leder, sier Camilla Nørup Sørensen, adjunkt ved Københavns Universitet.

Grunn til paranoia

Hun deler oppfatningen om at man ikke skal avskrive Nord-Korea som et «tegneserieland» under ledelse av en utilregnelig despot med rar frisyre og evnen til å finne på hva som helst. Det er en grunn til at Kim Jong-un er paranoid. Han så hva som skjedde med Saddam Hussein i Irak og med Muammar Gaddafi i Libya. Begge utfordret USA, begge hadde ambisjoner om masseødeleggelsesvåpen, og begge endte med å bli drept.

– Kim Jong-un må balansere mellom å overleve som leder og samtidig reformere Nord-Koreas økonomi, som er uholdbar for landets fremtid. Derfor blir det litt frem og tilbake med atomtrusler mot verdenssamfunnet den ene dagen og små antydninger om forandring den neste, sier Camilla Nørup Sørensen.

Og åpninger har det ikke vært mange av i det siste. Særlig ikke etter at Donald Trump ble president i USA. Nå spiller derfor «den store etterfølgeren» sitt sterkeste kort: uforutsigbarhet og trusselen om at han er villig til å bruke atomvåpen.

Som Kim Jong-un sa da han kom til makten:

– Imperialistene har ikke lenger monopol på overlegen militær teknologi.

