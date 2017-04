Elleve år gamle Ebba Åkerlund var blant de fire som ble drept i terrorangrepet i Stockholm. Familien hennes gikk tirsdag ut med bilde og navn på jenten.

Ebba var på vei fra skolen og skulle møte sin mor da hun ble truffet av lastebilen som kjørte rett inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm fredag.

I en uttalelse takker familien for den varme og kjærlighet de er blitt møtt med

«Av hele vårt hjerte takker vi det svenske folk for all den varme og kjærlighet dere har gitt oss i en tid med fortvilelse og smerte», skriver familien, ifølge Expressen.

De skriver også at de trenger ro for å bearbeide sorgen og de ber om forståelse for at de trenger å gjøre det i fred.

Familien fikk beskjed om at jenten var blant dødsofrene lørdag, dagen etter angrepet. De tre andre ofrene var Lena Wahlberg (69), Chris Bevington (41) fra Storbritannia og Maïlys Dereymaeker (31) fra Belgia.

Mannen som er mistenkt for terrorangrepet, Rakhmat Akilov (39) fra Usbekistan, ble tirsdag varetektsfengslet. Han har tilstått at han kjørte lastebilen.