Senatet i USA er kalt inn til møte i Det hvite hus om Nord-Korea-situasjonen. President Donald Trump ber samtidig FN om forberede nye sanksjoner.

Ifølge pressetalsperson i Det hvite hus, Sean Spicer, vil utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, USAs forsvarssjef Joe Dunford og USAs øverste etterretningssjef Dan Coats redegjøre for senatets medlemmer onsdag om Nord-Korea.

Den siste tiden har Trump-administrasjon tilspisset retorikken overfor Nord-Korea og lagt press på Kina for å få en slutt på det isolerte landets testing av atomvåpen. Mandag uttalte USAs FN-ambassadør Nikki Haley at USA kan komme til å slå tilbake mot Nord-Korea om landet angriper en amerikansk militærbase eller gjennomfører ny test av en interkontinental ballistisk missil. Tross USAs rasling med sablene er det ventet at Nord-Korea allerede tirsdag denne uka kan komme til å avfyre et nytt missil eller gjennomføre en ny atomprøvesprengning, i forbindelse med markeringen av grunnleggingsdagen for landets militære.

FN-reaksjon

Mandag henvendte USAs president Donald Trump seg til medlemmer av sikkerhetsrådet i FN, som han tidligere har kritisert for mangel på inngripen overfor Syria og Nord-Korea.

– Man ser ikke FN, liksom, løse konflikter. Jeg tror det kommer til å begynne å skje nå, sa han under lunsjen med Sikkerhetsrådet i Det hvite hus.

Han la til at Sikkerhetsrådet må forberede seg på å innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea og at å avstå fra å gjøre noe er helt uakseptabelt.

– Landet er en virkelig trussel mot verden, enten vi vil snakke om det eller ikke.

Til stede var ambassadørene fra Kina og Russland, tradisjonelt Nord-Koreas viktigste støttespillere.

Må skje nå

Trump sa også at verden har hatt bind for øynene når det gjelder Nord-Korea i flere tiår, men at nå er det slutt. De tøffere sanksjonene skal ifølge Reuters inkludere forbud mot oljehandel, nekte nordkoreanske fly adgang, avskjære lasteskip på vei til eller fra landet og å presse kinesiske og andre utenlandske banker til ikke å samarbeide med Nord-Korea.

Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel hadde mandag et hastesamtale om situasjonen rundt Nord-Korea og i helga har presidenten hatt tilsvarende samtaler med Kinas president Xi Jinping og Japans statsminister Shinzo Abe.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley understreker at USA og det internasjonale samfunnet kun vil legge press på Nord-Korea for å få dem til å avslutte rakettoppskytinger og prøvesprenginger, og at sanksjoner ikke er et forsøk på å yppe til slagsmål med landets leder Kim Jong UN.

– Vi kommer ikke til å foreta oss noe med mindre han gir oss grunn til å gjøre det, sier Haley.