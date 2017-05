I et brev til venner og ansatte sier den avsatte FBI-direktøren James Comey at «det er avgjort og jeg klarer meg», etter at han ble sparket av president Trump.

– Jeg har lenge ment at en president kan sparke en FBI-direktør for hvilken som helst grunn, eller for ingen grunn overhodet. Jeg kommer ikke til å bruke tid på avgjørelsen eller måten det ble gjort på, og jeg håper dere heller ikke vil gjøre det, skriver Comey i brevet publisert av CNN.

– Det er avgjort, og jeg vil klare meg, selv om jeg kommer til å savne dere og oppdraget dypt.

Samtidig beskriver FBI-ansatte oppsigelsen som «et slag i magen». Flere fikk vite om oppsigelsen på samme måte som Comey selv: Fra nyhetsoppslag på TV og hastemeldinger som tikket inn på mobiltelefonene.

Agenter AP har snakket med, sier de er overrasket over at Comey ble sparket, og de er spente på hvem som kommer til å bli hans etterfølger. Mange så ham som en sterk og støttende leder, selv om noen mente at han noen ganger førte byrået i feil retning. Mange ønsket ikke at han skulle gå av, spesielt midt under etterforskningen av hvorvidt president Trumps valgkamp hadde forbindelser til Russlands innblanding i valget.