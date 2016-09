Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton planlegger å være tilbake i valgkampen fredag.

Clinton ble syk søndag under markeringen av 15-årsdagen for 11. september-angrepene. Mandag ble det bekreftet at hun hadde fått påvist lungebetennelse. Det er nå ventet at hun er tilbake i valgkampen fredag, melder Reuters.

Fredag skal Clinton delta på et kvinnearrangement i Washington, ifølge MSNBC. Clinton holder imidlertid muligheten åpen for å avlyse hvis hun ikke føler seg bra nok til da, ifølge kilder i valgkampstaben hennes.