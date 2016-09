Hillary Clinton måtte forlate minneseremonien i New York fordi hun følte seg uvel, men nå føler hun seg mye bedre, opplyser valgkampstaben.

Clintons talsmann Nick Merrill sier i en uttalelse søndag at presidentkandidaten var til stede i halvannen time under seremonien.

– Under seremonien følte hun seg overopphetet, så hun dro til datterens leilighet. Hun føler seg mye bedre, tilføyer Merrill.

Han gir ingen ytterligere detaljer om hendelsen og opplyser ikke hvorvidt 68-åringen trengte legetilsyn.

Meldingen kommer etter at Fox News siterte en politikilde som hevdet at Demokratenes presidentkandidat dro tidlig fra seremonien ved Ground Zero i New York etter at hun fikk et illebefinnende.