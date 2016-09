Presidentkandidat Hillary Clinton avlyser en planlagt reise til California denne uken av hensyn til helsen, opplyser valgkampapparatet hennes.

– Clinton reiser ikke til California mandag eller tirsdag, opplyser talsmann Nick Merrill timer etter at den 68 år gamle presidentkandidaten brått forlot en minneseremoni i New York søndag. Hun ble overopphetet og dehydrert under seremonien som ble holdt på 15-årsdagen for terrorangrepene i New York. Hun dro hjem til datterens leilighet for å hente seg inn.

Legen hennes opplyste senere at den demokratiske presidentkandidaten behandles for lungebetennelse, som ble oppdaget i forbindelse med en helsesjekk fredag. Før det hadde Clinton vært plaget av allergirelatert hoste.

– Hun fikk antibiotika og ble rådet til å hvile, skriver Lisa R. Bardack i en uttalelse. Hun legger til at Clinton kom seg etter å ha fått gjenopprettet væskebalansen.

Dermed blir det en pause etter seks uker med et svært hektisk program, blant annet for å skaffe penger til valgkampen. Om to uker møter hun sin republikanske motkandidat Donald Trump til sin første debatt i valgkampen.