Hillary Clinton sier hun ikke fortalte om lungebetennelsen fordi hun trodde hun skulle komme seg gjennom den og at den ikke skulle bli en stor sak.

Den demokratiske presidentkandidaten ble sent mandag intervjuet av CNNs Anderson Cooper, og da dukket spørsmålet opp: Hvorfor fortalte hun ikke bare at hun hadde fått lungebetennelse?

– Jeg trodde ikke det skulle bli en så stor greie. Når sånt skjer med deg og du er et travelt og aktivt menneske, så fortsetter du og satser på å komme deg gjennom det, svarer Clinton og sier hun føler seg mye bedre nå.

Forlot minneseremoni

Søndag måtte hun forlate en minneseremoni på 15-årsdagen for terrorangrepene mot New York. Senere kom det fram at hun hadde blitt diagnostisert med lungebetennelse før helgen og at hun ble overopphetet og dehydrert under søndagens arrangement.

– Jeg følte meg svimmel og miste balansen et øyeblikk, men da jeg kom meg inn i bilen og fikk sitte og kjøle meg ned og fikk litt vann, følte jeg meg straks bedre, sier hun. Etter å ha forlatt minneseremonien, ble hun kjørt til datternes leilighet der hun hvilte ut. Da hun kom ut igjen, sa hun at hun følte seg bra. Det holder hun fast ved, selv om hun avbrøt en reise til California i begynnelsen av uken av hensyn til helsen.

– Jeg følte meg virkelig bra etter å ha fått hvile på søndag, men det betyr ikke at ikke burde ta det med ro, forklarer hun.

– Still krav til Trump

Clinton benyttet også intervjuet til å gjenta at hun mener Donald Trump burde avkreves like mye åpenhet som henne og viser blant annet at hun har offentliggjort 40 år med skattedata, mens Trump fortsatt ikke vil offentliggjøre ligningen sin. Hun har også lagt fram en fyldig helserapport og nevner til og med at titusener av hennes eposter nå er offentlig kjent.

Hun mener det trolig er mer åpen informasjon om henne enn om noen annen som er i offentlighetens søkelys. (©NTB)