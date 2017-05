Det utspilte seg følelsesladde gledesscener da 82 Chibok-jenter ble gjenforent med foreldrene sine etter å ha blitt satt fri av Boko Haram i Nigeria.

De hadde vært holdt som fanger siden april 2014 da Boko Haram bortførte 276 skolejenter i Chibok i det nordøstlige Nigeria.

De 82 ble satt fri tidligere denne måneden etter forhandlinger i regi av Røde Kors og den sveitsiske regjeringen, som innebar at fem Boko Haram-medlemmer ble løslatt fra nigeriansk fengsel.

Tørket tårer

Opprinnelig var det 83 det ble forhandlet om, men en av dem valgte å bli hos sin ektemann hos Boko Haram.

Fedre klemte sine døtre hardt, mens mødre ropte høyt av glede og tørket tårer. De hadde ikke sett hverandre på over tre år, og mange trodde de aldri ville se sine døtre igjen.

Terapi og undervisning

– Alle danset i dag, selv de gamle. Vi hadde alle mistet håpet, vi trodde jentene aldri ville komme tilbake, sa Yakubu Nkeki. Hans niese, som han hadde oppdratt som sin datter, var blant de 82 som var fri.

De 82 jentene befinner seg i myndighetenes varetekt i hovedstaden Abuja der de får terapi og undervisning.

Bortførte 276

Men myndighetene blir kritisert for å holde dem borte fra foreldrene, og Human Rights Watch sier at myndighetene må klargjøre om de blir holdt tilbake for å beskyttes eller om de mistenkes for noe kriminelt.

57 av de 276 som Boko Haram bortførte i 2014, greide å rømme. Av de resterende 219 er 106 hittil funnet eller satt fri.