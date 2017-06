En buss kjørte torsdag morgen inn i en gangbro i Västerås i Sverige. Én person skal sitte fastklemt, og minst en person er skadet, ifølge svenske medier.

En fire meter høy buss kjørte inn i en gangbro som var tre og en halv meter høy, i Västerås i Sverige torsdag morgen, skriver Vestlamand läns tidning.

En hardt skadet

Ifølge helsepersonell Sveriges Radio har snakket med er to personer skadet, hvorav en er hardt skadd. En er fraktet til sykehus med hodeskader, mens en fortsatt sitter fastklemt. Ifølge Västeråspolitiets presstalesperson, Jonas Partheen, som Aftonbladet har snakket med, er tilstanden til den fastklemte personen fortsatt ikke kjent.

20 passasjerer

Bussen skal ifølge avisen ha hatt 20 passasjerer.

Vlt`s reporter på stedet, rapporterer om at bussens øveretasje er helt inntrykt, og at bussen skal ha kjørt feil, i stedet for den vanlige veien fra Uppsala via Emausmotet-Kopparbergsvägen.