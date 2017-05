BEKYMRET: I Belgia bor det ifølge den britiske regjeringen rundt 25.000 briter. Mange av dem er bekymret for fremtiden sin etter brexit. FOTO: Illustrasjon: Scanpix

Britiske Glynis turte ikke vente på EU-skilsmissen – nå er hun belgisk

EU-ledere møttes for å snakke om brexit og fremtiden for fire millioner EU-borgere som bor i et skilsmisserammet land. Glynis Whiting har allerede tatt saken i egne hender.