British Airways innstiller alle fly fra Heathrow og Gatwick på grunn av dataproblemer. Innstillingene varer til klokken 17 lokal tid.

Dataproblemene som selskapet sliter med lørdag gjelder verden over, ifølge selskapet selv, som beklager og understreker at det jobber for å rette feilen. Selskapet meldte først om datatrøbbelet på Twitter ved 11-tiden lørdag.

Frustrerte passasjerer forteller om køer og bagasjeproblemer på sosiale medier. Fra flyplassen Heathrow like utenfor London rapporteres det om lange køer og forsinkede avganger.

Det er ikke meldt om at problemene berører Norge foreløpig.

Ifølge pressesjef Gurli Ulverud i Avinor gikk et BA-fly til London som planlagt klokka 11.35. Hun henviser ellers passasjerer til informasjon de får fra flyselskapet selv.