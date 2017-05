Både politiledere og statsministeren sier det vil være mer synlig politi i gatene.

Også soldater blir å se i gatebildet når de bistår politiet med vakthold etter det antatte selvmordsangrepet som kostet 22 mennesker livet Manchester mandag kveld.

– Dere vil kunne se militært personell utplassert ved visse arrangementer, som konserter og idrettsarrangementer, sa statsminister Theresa May da hun kunngjorde at trusselnivået er hevet fra «alvorlig» til «kritisk».

– Dette er i tråd med planer vi har øvd på, og det militære personellet vil være underlagt politiets ledelse, forklarer sjefen for det britiske politiets antiterrorinnsats, Mark Rowley, i en uttalelse. Han sier målet er å frigjøre politiressurser ved å la soldater ta seg av enkelte vaktoppgaver.

Flere barn drept

– Borgerne forventer at politiet gjør alt de kan for å sørge for at deres trygghet. Vi bruker ressursene våre til å skjerpe sikkerheten på viktige steder som trafikknutepunkter og andre steder der store folkemengder er samlet.

Manchesters visepolitimester Ian Pilling sier i en pressemelding at Greater Manchester Police samarbeider med sine kolleger på nasjonalt plan. Han sier hevingen av trusselnivået innebærer en støtte til politiets innsats etter angrepet.

En mann, identifisert av politiet som 22 år gamle Salman Abedi, utløste bomben utenfor Manchester Arena, der tusenvis av konsertgjengere var på vei ut etter en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. 22 mennesker ble drept, blant dem flere barn. Det yngste av ofrene som er identifisert så langt, er åtte år gamle Saffie Rose Roussos. Den antatte gjerningsmannen døde også i angrepet.

Kirsty Wigglesworth / AP / Scanpix

– Store fremskritt

Parallelt med den skjerpede sikkerheten pågår etterforskningen for fullt. Antiterrorsjef Mark Rowley sier saken utvikler seg raskt og at politiet gjør store fremskritt. Noe av det politiet jobber med er å kunne si sikkert om den mistenkte 22-åringen var alene om ugjerningen. Ekstremistgruppen IS hevder via sitt propagandaorgan at den sto bak angrepet, men dette er ikke bekreftet.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May. Samtidig fremhever hun at britene står sterkere enn de som vil ramme landet med terror.

– Manchesters og Storbritannias ånd er langt sterkere enn de fordervede terroristenes syke planer. Derfor vil terroristene aldri vinne, og vi vil seire, sier hun.

Nær forestående

Ifølge statsministeren gjenspeiler det hevede trusselnivået etterretningsinformasjon som tyder på at et nytt angrep er sannsynlig eller nær forestående.

Inntil nå har trusselnivået i Storbritannia ligget på «alvorlig», det nest høyeste nivået, i flere år. Sist gang trusselnivået i landet ble hevet til «kritisk» var i juni 2007, etter et bilbombeangrep mot flyplassen i Glasgow.

Politiet ber folk fortsatt være årvåkne og melde fra dersom de ser noe som er mistenkelig eller gir grunn til bekymring.