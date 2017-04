Utenriksminister Børge Brende (H) er overbevist etter møter med kinesiske topper: Kina ønsker globalisering, mer handel og kamp mot klimaendringer.

Brende sier han i sine møter i Kina nylig fikk bekreftet at landet vil stå ved sine klimaforpliktelser, uansett hva andre land gjør.

– De vil gjennomføre det de er forpliktet til. Senest innen 2030 skal man redusere utslippene, og minst 20 prosent skal være basert på fornybar energi, sier han til NTB.

– Et så sterkt signal fra Kina, som sammen med USA står for de største utslippene, betyr mye.

Brende minner om forutsetningen for at Kina sluttet seg til Parisavtalen, nemlig at de andre større økonomiene også gjorde det.

Som følge av normaliseringen mellom Norge og Kina fikk Brende denne uken møte flere av landets mektigste politikere.

Både Xie Zhenhua, som i elleve år har vært landets sjefforhandler på klima, og de to sentrale utenrikspolitikerne Yang Jiechi og Song Tao, tok imot ham i Beijing.

80 millioner fattige

USAs president Donald Trump har varslet at ”krigen mot kull” er avsluttet. Han har sådd sterk tvil om USAs klimaforpliktelser og varslet kraftige tiltak for å beskytte amerikansk industri og amerikanske arbeidsplasser. Mange ser derfor mot Kina for internasjonalt lederskap.

– Kina er opptatt av å bevare det multilaterale handelssystemet og vinn-vinn-tenkningen som er etablert, for å skape vekst og arbeidsplasser, sier Brende.

Han fremholder at president Xi Jinping i møtet med statsminister Erna Solberg (H) mandag varslet at Kina har planer om å løfte 80 millioner kinesere som fortsatt lever i fattigdom, ut av denne tilstanden innen 2020.

– Men det forutsetter at vekstkraften i den globale økonomien fortsetter, konstaterer Brende.

– Ønsker ikke lederrolle

Visedirektør Zhao Long ved tenketanken SIIS i Shanghai sier Kina ikke ønsker å være verdensleder, men en bidragsyter og partner for samarbeid.

– Jeg tror ikke Kina er rede til å iføre seg en kappe som verdensleder. Det skyldes ikke bare at vi ikke er klare, men også at vi ikke ønsker en slik rolle, sier han til NTB.

Forskeren viser til at president Xi ber om støtte til multilateralisme og globalisering, fordi Kina har nytt svært godt av denne utviklingen.

– Det er vanskelig for Kina å forholde seg til USAs nye president, sier Zhao, som samtidig tror samarbeid mellom de to gigantene er helt nødvendig på en rekke områder, blant annet energi.

G2

Trump kom med voldsomme anklager mot Kina i presidentvalgkampen, men konfliktnivået virker lavere etter at han møtte Xi i USA nylig.

– Kina har som politikk å ikke blande seg inn i andre lands interne forhold. Det sitter langt inne å få dem til å komme med karakteristikker av andre land, men de ønsker å lede gjennom å vise i egen politikk hva som er viktig, sier Brende.

– Det er viktig at lederne i de to største økonomiene, ”G2”, har en god dialog. Selv om de ikke er enige om alt, er det veldig bra at de snakker sammen.

