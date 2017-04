Utenriksminister Børge Brende (H) sier det amerikanske rakettangrepet mot en syrisk militærbase er forståelig, i lys av den forferdelige situasjonen i Syria.

Brende betegner det som antas å være et gassangrep fra det syriske regimet som grusomt, og mener det med all tydelighet viser Syria-krigens brutalitet.

– Situasjonen er komplisert. Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uken. Angrepet synes å være begrenset og konsentrert til militære mål, sier Brende i en epost.

– Kraftig signal til Assad

Han mener det sender et kraftig signal til Assad om at det syriske regimet må stanse angrep på uskyldige sivile.

– De har en lang historie med flere angrep mot egen befolkning, som også inkluderer tidligere bruk av kjemiske våpen. Det anslås at mer enn 400.000 mennesker har blitt drept i løpet av de seks årene konflikten har vart, og Norge har gjentatte ganger fordømt angrep på sivilbefolkningen og bruk av kjemiske våpen, sier utenriksministeren.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre forstår at USA gikk til angrep.

– Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, skriver Støre i en epost til NTB.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ble varslet på forhånd angrepet. Han mener det syriske regimet må bære det fulle ansvaret for utviklingen.

Norge ble varslet

Brende håper nå at Sikkerhetsrådet kan komme fram til en enighet om en felles reaksjon på gassangrepet.

– Det er beklagelig at de så langt ikke har kommet til enighet. Sikkerhetsrådet må nå ta sitt ansvar for å løse konflikten. Veien til fred og en varig politisk løsning kan bare gå gjennom forhandlinger, sier Brende.

Utenriksministeren opplyser også at Norge ble varslet om angrepet på militære kanaler kort tid før det fant sted.