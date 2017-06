Skogbrannene raser videre i Portugal, der det kommer hjerteskjærende historier, både om dem som omkom og fra dem som med nød og neppe har overlevd flammene.

Lille Rodrigo ble bare fire år gammel. Foreldrene var på bryllupsreise da de fikk høre om den voldsomme skogbrannen som rammet landsbyen Nodeirinho i Leiria-regionen.

Det nygifte paret hadde etterlatt sønnen hos en onkel og tante, men fikk ikke kontakt med dem da de hørte nyheten om skogbrannen.

Moren tryglet om hjelp til å finne lille Rodrigo via sosiale medier, men uten hell. Gutten og onkelen ble til slutt funnet døde ved siden av bilen de hadde forsøkt å flykte fra flammene med.

Lå i vanntank

Mange av innbyggerne fra landsbyen Pobrais led samme skjebne og omkom i bilene sine, men Ferreira-familien krøp opp i en vanntank og overlevde branninfernoet.

– Jeg visste at vi ville være trygge dersom vi holdt oss i vannet. Vi forsøkte å overtale naboene våre til å bli også, vi tryglet dem, men de dro likevel. De kjørte mot veien der elleve av dem ble funnet døde i bilene sine, forteller en av døtrene i familien.

Frykter nye branner

Myndighetene opplyser tirsdag at rundt 70 prosent av brannene som har rast de siste dagene, var slukket.

Det er imidlertid meldt om temperaturer opp mot 40 varmegrader de neste dagene, terrenget er knusktørt og faren er overhengende for at gamle branner skal blusse opp igjen eller nye skal oppstå.

Omfattende planting av oljerike eukalyptustrær, som nærmest eksploderer når de blir antent, får også skylden for at skogbrannene i Portugal raskt kommer ut av kontroll.

Dødsvei

47 av de 64 som til nå er bekreftet omkommet, ble funnet døde langs det som nå omtales som dødsveien, N-236. Mange av ofrene hadde vært på utflukt til et badested i en elv i nærheten, da de på vei hjem plutselig var omsluttet av brennende furu- og eukalyptustrær.

– Flammene var over alt, det hele skjedde i løpet av 10 minutter, forteller den 55 år gamle bankmannen Prior, som hadde besøkt svogeren sin i Vila Facaia.

De to mennene tok til slutt sjansen og kjørte rett gjennom et nærmere to kilometer langt flammehav og overlevde med nød og neppe.

Reddende engel

Den 60 år gamle enken Adelaide Silva ble redningen for andre. Da flammene la hus etter hus i aske i landsbyen Nodeirinho, ble huset hennes et tilfluktssted.

To barnefamilier fra Lisboa, som hadde vært på pikniktur med venner, ble tatt imot med åpne armer da de panikkslagne banket på døren hennes.

Det samme ble en kvinne som hadde forsøkt å flykte i bil sammen med mannen sin. Mannen omkom da bilen ble omsluttet av flammer. Den brannskadede kvinnen ble pakket inn i våte håndklær hjemme hos Adelaide Silvia, før hun ble fraktet til sykehus.

Mistet livsgrunnlaget

Virgilio Godinho og konen Isabel så den lille gården sin, frukthagen, olivenlunden, grønnsaksåkeren og pickup-bilen gå opp i flammer i landsbyen Vilas de Pedro. Til alt hell var ekteparet i et bryllup i en annen landsby, sammen med den 18 år gamle datteren sin, og overlevde skogbrannen.

– Vi mistet alt, jeg vet ikke hva vi skal spise, det er til å bli gal av, sier 63 år gamle Isabel Godinho.

Mekanikeren Virgilio mistet også hele livsgrunnlaget da brannen ødela alt han hadde av verktøy.

– Til alt hell var jeg ikke der, for da hadde jeg nok forsøkt å berge eiendelene mine, noe som kunne ha gått helt galt, forteller han.