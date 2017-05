Skuespilleren Brad Pitt forteller for første gang om alkoholmisbruket som ledet til skilsmisse fra Angelina Jolie. Han er nå totalavholds og går i terapi.

Jolie tok ut skilsmisse i september i fjor og kom med en rekke anklager mot Pitt etter 12 års samliv og seks barn. I et intervju med magasinet GQ Style sier Pitt nå at han sluttet med «det meste» da de to ble sammen, men han sluttet ikke å drikke alkohol.

– Jeg var proff

– Helt ærlig, jeg kunne ha drukket en russer under bordet på hans egen vodka. Jeg var proff. Jeg var god, sier han.

Det siste året tok alkoholen overhånd og var kun kilder til problemer. Likevel er det med blandede følelser han har lagt alkoholen vekk for godt og byttet til juice og mineralvann.

– Det er bittersøtt, men jeg har fått tak på følelsene mine igjen, sier han.

Svakheter og feilgrep

Pitt sier at han har lært å snakke ut om følelser, stikk i strid med oppdragelsen sin, der han lærte at man bare skal takle alt på egen hånd. De siste seks månedene har han gått i seg selv, sett på sine svakheter og feilgrep og tatt eierskap til dem.

Om kampen om foreldreretten til de seks barna, sier han at han og Jolie vil gjøre alt for å holde saken utenfor rettssalene.

– Heldigvis ser min partner i dette likt på saken. Det er bare veldig, veldig opprørende for barna, å plutselig få familien sin revet fra hverandre, sier han.