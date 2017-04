En 28-årig elektroingeniør har blitt pågrepet og siktet for å ha stått bak angrepet på spillerbussen i Dortmund. Politiets teori er at planen hans var å tjene penger på en aksjehandel.

Det har vært mange og fantasifulle spekulasjoner om hvem som sto bak angrepet på fotballklubben Dortmunds spillerbuss 11. april, og hva motivet kunne være.

Virkeligheten har det med å overgå fantasien. På denne gåten hadde nemlig ingen gjettet løsningen som det tyske politiet nå jobber ut ifra: En aksjespekulant som satset ca. 750.000 kroner på at aksjene i Dortmund-klubben ville stupe, før han prøvde å få det til å skje ved å drepe spillerne som utgjør klubbens viktigste aktiva.

Aksjespekulasjon

Han klarte imidlertid «bare» å såre én av spillerne og en motorsykkelbetjent som eskorterte bussen. Hvis planen hadde lyktes kunne han ha tjent flere millioner kroner, alt etter hvor mye BVB-aksjen hadde falt, sier etterforskerne.

Gjennom tidene har det forekommet mange forsøk på å påvirke aksjekursene for egen vinning, men ifølge avisen Welt har det antakeligvis aldri vært noen tilsvarende sak i tysk kriminalhistorie.

– Hvis mistanken bekreftes er motivet særdeles usselt, sa Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière etter pågripelsen.

Omhyggelig planlagt

Den mistenkte, som ble arrestert fredag morgen, har ifølge politiet planlagt angrepet omhyggelig over en lengre periode.

28 år gamle SW, med russiske røtter, sjekket første gang inn på spillerhotellet L’Arrivée Hotel & Spa 7. mars, hvor han bodde til 9. mars, litt over en måned før forbrytelsen fant sted.

Det første oppholdet ble ifølge tyske medier antakeligvis brukt til å undersøke området for å finne et passende sted til bombene, og avdekke rommene han kunne holde øye med spillerbussen og utløse bombene fra.

Plantet brev

Forberedelsene omfattet også utarbeidelse av tre identiske brev som ble plantet ved gjerningsstedet for å lede etterforskningen på villspor. «I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige» begynner de tre brevene, som beskylder tyske kampfly for å drepe muslimer i IS-kalifatet.

Brevet truer med at atleter og andre kjendiser vil være på IS’ dødsliste inntil tyske kampfly blir trukket tilbake og den amerikanske flybasen Ramstein i Tyskland legges ned.

Etterforskerne var skeptiske fra starten av. En grundig analyse av brevene bekreftet skepsisen deres. Likevel rakk de å arrestere en muslimsk mann, som riktignok raskt ble renvasket for mistanke.

Et helt utrolig spor

I mellomtiden dukket det opp et nytt og meget overraskende spor. Det kom fra en avdeling for hvitvasking ved det tyske svaret på Økokrim.

79.000 euro – snaut 750.000 kroner – hadde blitt plassert i tre forskjellige finanskontrakter som ville gi gevinst hvis Borussia Dortmunds aksjer falt. Storparten av de 15.000 salgsopsjonene ble kjøpt på selve dagen for angrepet.

Handelen gikk gjennom banken Comdirect som syntes transaksjonen virket uvanlig, og rapporterte den til myndighetene.

Det kommer utallige slike rapporter fra bankene hver eneste dag. Denne tiltrakk seg imidlertid etterforskernes oppmerksomhet.

Enn hvis det slett ikke fantes noe religiøst eller ideologisk motiv? Ingen fanatiske terrorister eller vanvittige fotballbøller? Kunne angrepet virkelig være begrunnet i kursmanipulasjon av aksjer?

Tanken må i situasjonen ha virket usannsynlig. Likevel besluttet etterforskerne å følge sporet.

Et rom med utsikt

Personalet ved L’Arrivée Hotel & Spa kunne opplyse at en av gjestene, SW, hadde oppført seg merkelig.

Allerede i midten av mars, da det ennå ikke hadde blitt avgjort hvor kampene skulle spilles, bestilte han rom på hotellet i de to periodene da hjemmekampene mot Monaco i Champions League kunne bli spilt. Fra 9. til 13. april og igjen fra 16. til 20. april.

Da han møtte opp 9. april – to dager før kampen – nektet han å akseptere det tildelte rommet. Det hadde ingen vinduer ut mot veien som spillerbussen skulle kjøre langs. I stedet fikk han kranglet seg til et annet rom. Det lå helt oppunder taket, men det hadde utsikt til veien.

Mannens krav om å få nettopp dette rommet vekket undring, siden gjestene normalt ber om et rom med utsikt til skogen, skriver Süddeutsche Zeitung.

Biff og massasje

Personale merket også at SW reagerte påfallende avslappet etter at bombene hadde eksplodert. I det påfølgende kaoset som oppsto blant hotellgjestene ble SW småsulten og satte seg rolig inn i restauranten hvor han bestilte biff. Etterpå fikk han massasje.

SWs jobb og utdanning skjerpet etterforskernes interesse ytterligere. Han er utdannet elektroingeniør.

Det kunne forklare hvordan gjerningsmannen kunne lage de tre spesielle og nokså avanserte bombene. Bombene var utplasserte langs en 12 meter lang strekning i en hekk 40 meter unna utkjørselen fra hotellet, som spillerbussen skulle passere på vei til stadion.

Politiet har foreløpig ikke funnet ut hvilket sprengstoff som ble brukt. Alle spor av sprengstoffet forsvant under eksplosjonen.

Utløst av radiosignal

Imidlertid vet de at bombene ble utløst hver for seg av et radiosignal som sørget for optimal timing av eksplosjonene – nesten men ikke helt samtidig.

SW var en av de beste studentene i kullet sitt og vant en utmerkelse i faget. Likevel førte ikke bombene til skadene gjerningsmannen hadde håpet på. Det skyldes antakeligvis tilfeldigheter. Den midterste og viktigste av de tre sprengladningene var plassert for høyt oppe og i en gal vinkel. Derfor fløy granatsplintene – som skulle ha truffet bussen – i stedet over taket, skriver tyske aviser.

SW ble satt under overvåking og telefonen hans ble avlyttet gjennom den siste uken. Tidlig fredag morgen slo politiet til.

De turte ikke prøve å arrestere ham i leiligheten hans. Det skyldtes ifølge Welt frykten for å løpe inn i en felle med nye bomber i leiligheten. Derfor pågrep de ham da han forlot leiligheten for å dra på jobb.

SW står nå anklaget for 20 drapsforsøk. Ifølge riksadvokatens talsperson, Frauke Köhler, er det ingen tegn på at SW har hatt medsammensvorne.

Dortmund er den eneste tyske fotballklubben som er børsnotert. Klubbens administrerende direktør vurderer nå om det skal innføres begrensninger på handelen med klubbens aksjer for å redusere risikoen for nye angrep.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN