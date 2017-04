TRIST HØYTID: Den første bomben ble utløst i en kirke i byen Tanta nord for Kairo. De koptisk kristne var samlet for å markere inngangen til påsken. FOTO: Nariman El-Mofty, TT / NTB Scanpix

Blodig palmesøndag i Egypt

Minst 36 mennesker døde da to koptiske kirker i Egypt ble rammet av terror under markeringen av palmesøndag. IS har tatt på seg ansvaret for angrepene.