Den overgrepsanklagede TV-verten Bill O'Reilly får sparken fra Fox News, bekrefter TV-kanalens eier 21st Century Fox.

Selskapet opplyser onsdag at O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til nyhetskanalen.

The New York Times rapporterte 2. april at O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for trakassering. Noen av kvinnene skal ha blitt presset til å utføre seksuelle tjenester.

67 år gamle O'Reilly var Fox News' mest populære programleder med showet "The O'Reilly Factor".