24-årige Anis Amri, en asylsøker fra Tunisia, er mistenkt for å stå bak angrepet i Berlin. ID-papirene hans ble funnet i lastebilen som ble kjørt inn i en folkemengde ved et julemarked i Berlin mandag, da tolv mennesker ble drept.

Han ble betegnet som bevæpnet og potensielt farlig.

Amri har et kriminelt rulleblad i hjemlandet sitt, der han har vært pågrepet flere ganger i forbindelse med narkotikarelatert kriminalitet.

24-åringen ankom Italia for flere år siden og ble bosatt på et hjem for mindreårige asylsøkere på Sicilia. Ifølge noen medier ankom han i 2011, andre skriver at han kom for syv år siden. Under oppholdet begikk han flere lovbrudd, blant annet ildspåsettelser, ifølge avisen La Stampa. Han havnet i fengsel, og skal ifølge italienske medier ha tilbrakt fire år bak murene.

Han ankom Tyskland i 2015, der han søkte asyl i april i år. Han hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle deporteres.

Det midlertidige passet han skulle reist tilbake til Tunisia på, ankom Tyskland onsdag, to dager etter angrepet i Berlin.

Kilder i etterretningstjenesten sier at den mistenkte hadde kontakt med imam Abu Walaa, omtalt som «IS’ nummer én i Tyskland», og som i november ble pågrepet av tysk politi.

Amri har vært under politiovervåking fra mars til september, men politiet skal kun ha funnet bevis for at han solgte narkotika i en park i Berlin. Opplysningene ble sendt videre til en annen enhet.

Siden november har tyske myndigheter vurdert Amri som en mulig trussel. Telefonen hans ble angivelig avlyttet av politiet i Nordrhein-Westfalen. I begynnelsen av desember forsvant han plutselig fra politiets radar.

